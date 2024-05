Enem 2024: Inep anuncia resultados dos pedidos de isenção

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta segunda-feira, 13 de maio, os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Os candidatos podem acessar a Página do Participante para verificar se seu pedido foi aceito, garantindo assim a gratuidade na inscrição.

Quem Pode Fazer o Enem de Graça? Conheça os Critérios

São elegíveis para a isenção da taxa aqueles que estão matriculados na 3ª série do ensino médio em escolas públicas este ano, os que cursaram todo o ensino médio em instituição pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas, e indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica cadastrados no CadÚnico.

Além disso, quem foi isento em 2023 e faltou aos exames deve justificar sua ausência para manter a isenção neste ano. O prazo para recursos sobre as isenções e justificativas de ausência se encerra na próxima sexta-feira, 17 de maio.

Importância do Enem no Acesso à Educação Superior

O Enem, que avalia o desempenho escolar ao fim da educação básica, é fundamental para o acesso ao ensino superior no Brasil. O exame é utilizado por instituições públicas e privadas na seleção de estudantes, integrando sistemas como o Sisu e o Prouni, que facilitam a entrada em universidades.

Adicionalmente, os resultados do Enem são empregados em processos seletivos de universidades portuguesas com convênios com o Inep, proporcionando mais oportunidades internacionais aos estudantes brasileiros.

Entenda como funciona o SISU

O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma plataforma online gerida pelo Ministério da Educação do Brasil, que permite aos estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) concorrerem a vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Funcionando principalmente por meio de um sistema de seleção que utiliza as notas do ENEM, o SISU abre inscrições duas vezes ao ano, geralmente em janeiro e junho, oferecendo uma oportunidade transparente e democrática para o acesso à educação superior.

Durante o período de inscrição, os candidatos podem escolher até duas opções de curso, listando-as por ordem de preferência e indicando se desejam concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas reservadas por cotas. O sistema então processa as inscrições e realiza uma única chamada regular, seguida de chamadas subsequentes para preenchimento de vagas remanescentes. O SISU é crucial para estudantes que buscam uma formação superior de qualidade sem custos de mensalidade, já que agrega a maioria das universidades e institutos federais do país, além de muitas estaduais.

