Datas do Enem 2024 anunciadas: inscrições e cronograma completo

Com a publicação do edital do Enem 2024, já estão disponíveis todas as informações necessárias para os candidatos se prepararem para um dos principais exames do Brasil.

O período de inscrição será de 27 de maio a 7 de junho, exclusivamente pela Página do Participante, destacando a importância desse exame para o acesso ao ensino superior. Descubra como se inscrever, os custos envolvidos e o que esperar das provas em novembro.

Inscrições e Taxas: Uma Janela Crítica

O valor da taxa de inscrição se mantém em R$ 85. É crucial que todos os interessados, inclusive aqueles isentos de pagamento, realizem a inscrição dentro do prazo estabelecido e efetuem o pagamento da taxa até o dia 12 de junho para confirmar a participação.

As opções de pagamento incluem boleto, PIX e cartão de crédito, facilitando o acesso para diferentes perfis de candidatos.

Provas: Estrutura e Datas Confirmadas

As provas do Enem 2024 serão realizadas em dois domingos consecutivos, 3 e 10 de novembro. O primeiro dia focará em linguagens, ciências humanas e redação, enquanto o segundo dia cobrirá questões de matemática e ciências da natureza.

Essa estrutura é pensada para avaliar de maneira abrangente as competências e habilidades dos estudantes em diversas áreas do conhecimento.

Durante o processo de inscrição, é essencial que os candidatos forneçam informações precisas sobre seus dados pessoais e escolham corretamente o local onde desejam realizar o exame. Além disso, a seleção da língua estrangeira é um componente crucial, pois pode influenciar diretamente no desempenho da prova. A criação de uma senha segura e o acompanhamento constante da inscrição são passos decisivos para garantir a participação no dia do exame.

Calendário completo do Enem

Inscrições: de 27 de maio a 7 de junho de 2024

de 27 de maio a 7 de junho de 2024 Pagamento da Taxa de Inscrição: de 27 de maio a 12 de junho de 2024

de 27 de maio a 12 de junho de 2024 Pedido de Tratamento pelo Nome Social: de 27 de maio a 7 de junho de 2024

de 27 de maio a 7 de junho de 2024 Solicitação de Atendimento Especializado: de 27 de maio a 7 de junho de 2024

de 27 de maio a 7 de junho de 2024 Resultado das Solicitações de Atendimento Especializado: 17 de junho de 2024

17 de junho de 2024 Recurso para Pedidos de Atendimento Especializado Negados: de 17 de junho a 21 de junho de 2024

de 17 de junho a 21 de junho de 2024 Resultado do Recurso: 27 de junho de 2024

27 de junho de 2024 Divulgação dos Locais de Prova: Data a ser anunciada

Data a ser anunciada Aplicação do Enem 2024: dias 3 e 10 de novembro de 2024

dias 3 e 10 de novembro de 2024 Divulgação do Gabarito: 20 de novembro de 2024

20 de novembro de 2024 Divulgação do Resultado: 13 de janeiro de 2025

A preparação para o Enem 2024 exige atenção aos detalhes e um planejamento eficaz. Com as datas anunciadas e o processo de inscrição detalhado, os candidatos têm todas as ferramentas para se organizar e buscar um desempenho excepcional, abrindo portas para o futuro acadêmico e profissional.

