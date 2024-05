Há uma variedade de multas de trânsito no Brasil. Ainda, algumas infrações que podem custar até R$ 20 mil e como evitá-las.

As multas de trânsito no Brasil podem atingir valores surpreendentes, especialmente para infrações gravíssimas. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica as infrações em quatro níveis: leves, médias, graves e gravíssimas.

Cada uma dessas categorias gera valores diferentes que devem ser pagos pelo infrator. Para ajudar você a evitar prejuízos e estar ciente dos riscos, confira as 10 multas de trânsito mais caras do Brasil!

Saiba quais são as infrações de trânsito que geram as multas mais altas no Brasil. Evite problemas e dirija com segurança! (Foto divulgação)

Conheças multas mais caras do Brasil

As multas de trânsito no Brasil podem pesar bastante no bolso dos motoristas infratores, especialmente quando se trata de infrações gravíssimas. Com valores que podem chegar a quase R$ 20 mil, essas multas são aplicadas para penalizar comportamentos que colocam em risco a segurança nas estradas e vias urbanas.

Entender quais são essas infrações e os valores envolvidos é essencial para evitar penalidades severas e garantir uma condução mais segura e responsável. Neste artigo, você vai descobrir as 10 multas de trânsito mais caras do Brasil e aprender a se precaver contra esses altos custos.

1. Organizar paralisação em uma via sem autorização

Organizar uma paralisação em via pública sem autorização é a infração mais cara. Prevista no Artigo 253 do CTB, essa infração tem um fator multiplicador de 60 vezes, resultando em uma multa de R$ 17.608,20. O valor elevado reflete a gravidade do impacto causado no trânsito.

2. Restringir ou bloquear a circulação de uma via

Usar um veículo para restringir ou interromper a circulação de uma via é outra infração gravíssima, prevista também no Artigo 253. Com um fator multiplicador de 20, o valor da multa chega a R$ 5.869,40.

3. Dirigir sob influência de álcool

Dirigir sob a influência de álcool ou substâncias psicoativas é uma infração grave, enquadrada no Artigo 165 do CTB. O fator multiplicador é 10, resultando em uma multa de R$ 2.934,70. Além da multa, o motorista pode ser preso em flagrante e responder por crime de trânsito.

4. Manobrar de maneira perigosa em vias públicas

Realizar manobras perigosas em vias públicas, como “zerinhos” e outras acrobacias, é uma infração gravíssima com fator multiplicador de 10, conforme o Artigo 162 do CTB. A multa também é de R$ 2.934,70.

5. Participar de rachas

Participar de corridas ilegais, conhecidas como rachas, é uma infração gravíssima prevista no Artigo 173. Com fator multiplicador de 10, o valor da multa é de R$ 2.934,70.

6. Ultrapassar pela contramão

Ultrapassar outro veículo pela contramão em situações proibidas, conforme o Artigo 203, também é uma infração gravíssima com fator multiplicador de 5. O valor da multa é de R$ 1.467,35.

7. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento

Ultrapassar pelo acostamento é uma infração gravíssima segundo o Artigo 202 do CTB. O fator multiplicador de 5 eleva o valor da multa para R$ 1.467,35.

8. Não socorrer vítimas em acidentes

Deixar de prestar socorro às vítimas em caso de acidente é uma infração gravíssima com fator multiplicador de 5, estipulada pelo CTB. A multa pode chegar a R$ 1.467,35.

9. Dirigir com CNH suspensa ou cassada

Dirigir com a CNH suspensa ou cassada é uma infração gravíssima prevista no CTB, com fator multiplicador de 3. O valor da multa é de R$ 880,41.

10. Dirigir com a CNH de outra categoria

Dirigir um veículo com a CNH de categoria diferente da necessária é uma infração gravíssima com fator multiplicador de 2. O valor da multa é de R$ 586,94.

As multas de trânsito no Brasil podem ser extremamente altas, especialmente para infrações gravíssimas. Conhecer as penalidades mais severas pode ajudar você a evitar essas infrações e dirigir com mais segurança. Lembre-se, respeitar as leis de trânsito é essencial para a segurança de todos.

