Confirmado saque de R$ 749,99 pelo CAIXA Tem para todos os CPF da lista

Em maio de 2024, milhares de famílias brasileiras inscritas no programa Bolsa Família poderão sacar até R$ 750 através do aplicativo CAIXA Tem, da Caixa Econômica Federal.

Esse valor é composto pelo benefício principal e por auxílios adicionais que variam conforme as características de cada grupo familiar.

Em maio, famílias brasileiras no Bolsa Família podem sacar até R$ 750 pelo CAIXA Tem. Entenda os valores e auxílios adicionais disponíveis.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Por que existe o Bolsa Família?

O Bolsa Família, administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), é um programa crucial de combate à pobreza no Brasil.

A distribuição desses benefícios demonstra o compromisso do governo em prover um suporte abrangente e integral às famílias em situação de vulnerabilidade.

Além disso, reforça o papel do Bolsa Família como um pilar fundamental para a construção de um Brasil mais justo e próspero.

Qual o valor do pagamento de maio do Bolsa Família?

Para este mês de maio, os pagamentos do Bolsa Família pelo CAIXA Tem contemplam valores que partem de R$ 600, podendo chegar a R$ 750 em algumas situações específicas.

Isso acontece porque o valor base do Bolsa Família é de R$ 600, destinado a famílias com até quatro membros.

Este auxílio é projetado para cobrir despesas essenciais, como alimentação, habitação e saúde.

Para famílias maiores, com cinco ou mais integrantes, o benefício é ajustado, com um valor base de R$ 142 por pessoa, garantindo um suporte adequado às necessidades dessas famílias.

Além do benefício principal, o Bolsa Família oferece auxílios adicionais que aumentam a quantia total recebida por algumas famílias.

Esses auxílios são fundamentais para apoiar famílias em situações mais vulneráveis e incluem:

Auxílios adicionais do Bolsa Família 2024

R$ 150 por criança com menos de seis anos: Esse valor adicional é concedido para cada criança menor de seis anos no núcleo familiar, reconhecendo a importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil.

Benefício Variável Nutriz: Um auxílio de R$ 50 é oferecido para cada mãe lactante de bebês com até sete meses, garantindo suporte nutricional durante um período crítico do desenvolvimento do bebê.

Benefício Variável Familiar: Outro auxílio de R$ 50 é disponibilizado para cada gestante no lar ou para crianças e adolescentes entre sete e dezoito anos, promovendo o bem-estar e o desenvolvimento educacional dos jovens.

Como receber R$ 750 através do CAIXA Tem?

Para ilustrar como uma família pode chegar ao valor de R$ 750, considere um exemplo: uma família composta por dois adultos e uma criança menor de seis anos.

Este grupo receberia o benefício principal de R$ 600, por ter menos de quatro membros.

Devido à presença de uma criança na faixa etária elegível, a família também receberia um auxílio adicional de R$ 150, totalizando R$ 750 através do CAIXA Tem.

É importante ressaltar que esse é apenas um exemplo de como os valores podem ser combinados.

Existem diversas outras composições familiares que resultam em diferentes valores recebidos, dependendo dos membros e das condições específicas de cada família.

Calendário de pagamentos de maio

Confira abaixo as datas dos pagamentos de maio do Bolsa Família no aplicativo CAIXA Tem:

NIS final 1: Pagamento em 17 de maio (antecipado para todos que moram no Rio Grande do Sul).

NIS final 2: Pagamento antecipado para 18 de maio, antes da data originalmente prevista de 20 de maio.

NIS final 3: Pagamento em 21 de maio.

NIS final 4: Pagamento em 22 de maio.

NIS final 5: Pagamento em 23 de maio.

NIS final 6: Pagamento em 24 de maio.

NIS final 7: Pagamento antecipado para 25 de maio, inicialmente agendado para 27 de maio.

NIS final 8: Pagamento em 28 de maio.

NIS final 9: Pagamento em 29 de maio.

NIS final 0: Pagamento em 31 de maio.

