Aposentados do INSS recebem aumento nos saques com valores acima de R$ 1.412

Os aposentados do INSS receberão valores acima de R$ 1.412 neste mês de maio, representando um aumento significativo nos saques.

Os pagamentos continuarão sendo realizados de acordo com o número final do cartão do benefício, com a possibilidade de antecipação dos depósitos para alguns segurados.

Novo valor para os aposentados do INSS

Neste mês, os mais de 39 milhões de segurados terão motivos para comemorar, pois os pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social terão um novo valor.

Os aposentados do INSS receberão quantias acima dos R$ 1.412, que é o piso adotado pelo Instituto. Este aumento abrange praticamente todos os beneficiários, com exceção daqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC.

Aumento das aposentadorias do INSS neste mês

O aumento nos valores dos benefícios é válido apenas para este mês de maio, sendo resultado do pagamento da segunda parcela do 13º salário.

É importante destacar que essa parcela pode ser menor que a primeira, devido à aplicação de descontos do Imposto de Renda, quando necessário.

Para o próximo ano, há expectativa de um aumento permanente, possibilitando que os segurados recebam mensalmente R$ 1.502.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

O 13º salário do INSS é destinado a aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e auxílio-reclusão.

No caso dos benefícios temporários, o valor é proporcional ao tempo de recebimento. Porém, beneficiários do BPC não têm direito ao 13º salário, pois se trata de um benefício assistencial.

Para verificar o valor a ser recebido, os beneficiários podem acessar o extrato de pagamento através do portal Meu INSS.

Essas mudanças representam uma importante atualização para os aposentados do INSS, trazendo melhorias significativas nos benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

