NOVO empréstimo liberado para brasileiros; confira os detalhes

Programa “Acredita no Primeiro Passo” oferece empréstimo e capacitação para MEIs do Bolsa Família. Beneficiários têm acesso a crédito de até R$ 80 mil.

O Bolsa Família 2024 traz novidades para os Microempreendedores Individuais (MEIs) inseridos no programa.

Chamado “Acredita no Primeiro Passo”, esta iniciativa visa promover o empreendedorismo nas comunidades mais carentes, oferecendo condições especiais de microcrédito.

Lançado pelo Governo Federal do Brasil, o programa tem como objetivo principal estimular a atividade empreendedora entre os beneficiários do Bolsa Família. Saiba mais a seguir.

Governo lança “Acredita no Primeiro Passo” para apoiar MEIs do Bolsa Família. Programa inclui microcrédito a taxas reduzidas e capacitação empresarial com apoio do Sebrae. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o programa pode ser útil?

Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o novo programa tem um público-alvo bem definido, que inclui:

Mais de 14 milhões de trabalhadores informais, principalmente aqueles que recebem o Bolsa Família. 4,6 milhões de MEIs cadastrados no CadÚnico.

Para os beneficiários, as vantagens do programa “Acredita no Primeiro Passo” são muitas, destacando-se:

Crédito a taxas reduzidas , facilitando o investimento em negócios próprios.

, facilitando o investimento em negócios próprios. Limite de crédito de até R$ 80 mil, permitindo ampliações significativas.

Parte dos recursos destinados exclusivamente a mulheres empreendedoras, encorajando a igualdade de gênero nos negócios.

Além do financiamento, o programa oferece capacitação em gestão de negócios e empreendedorismo com o suporte do Sebrae, garantindo um acompanhamento próximo e eficaz aos novos empreendedores.

Confira: Mais de R$ 50 MIL! Verifique se seu CPF está na lista de premiados do programa Nota Fiscal

Como se inscrever?

Os MEIs interessados em participar do “Acredita no Primeiro Passo” devem estar inscritos no Cadastro Único. As inscrições podem ser realizadas por meio dos canais oficiais do programa, que incluem:

Postos de atendimento do Bolsa Família .

. Plataformas digitais do Governo Federal.

O programa “Acredita no Primeiro Passo” é uma ação do governo para fortalecer o setor empreendedor entre as camadas mais vulneráveis da população, promovendo a autossuficiência e a melhora da qualidade de vida através do empoderamento econômico.

Essa iniciativa reflete o compromisso do Governo Federal em criar oportunidades para todos, especialmente para aqueles que mais precisam.

Ao proporcionar acesso ao crédito e à capacitação, o programa busca reduzir as desigualdades sociais e fomentar um ambiente mais justo e próspero para os microempreendedores.

Vantagens do empréstimo

O microcrédito oferecido pelo programa é uma ferramenta essencial para muitos microempreendedores que enfrentam dificuldades em obter financiamentos tradicionais.

Com taxas de juros reduzidas e um limite de crédito significativo, os beneficiários podem investir em melhorias e expansões de seus negócios, o que resulta em um impacto positivo tanto na economia local quanto na vida das famílias envolvidas.

Apoio do Sebrae

A parceria com o Sebrae é um dos pilares do programa, garantindo que os empreendedores tenham acesso a consultoria e capacitação de qualidade.

O Sebrae oferece cursos e workshops focados em gestão financeira, marketing e desenvolvimento de negócios, essenciais para o sucesso de qualquer empreendimento.

Empoderamento feminino

Um dos destaques do programa é o incentivo ao empoderamento feminino.

Destinar parte dos recursos exclusivamente para mulheres empreendedoras não apenas promove a igualdade de gênero, mas também fortalece o papel das mulheres na economia, permitindo que elas contribuam de maneira mais significativa para o desenvolvimento de suas comunidades.

Inscrições e elegibilidade

Para se inscrever no “Acredita no Primeiro Passo”, os interessados devem comprovar sua inscrição no CadÚnico e estar em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo programa.

O processo de inscrição é simples e pode ser realizado nos postos de atendimento do Bolsa Família ou através das plataformas digitais disponibilizadas pelo Governo Federal.

O programa “Acredita no Primeiro Passo” representa uma oportunidade única para os beneficiários do Bolsa Família que desejam empreender e melhorar suas condições de vida.

Com acesso ao crédito facilitado, capacitação empresarial e um foco especial no empoderamento feminino, esta iniciativa tem o potencial de transformar a realidade de muitas famílias brasileiras.

A aposta no empreendedorismo como ferramenta de inclusão social é uma estratégia acertada, que pode gerar resultados duradouros e contribuir para a construção de um Brasil mais justo e igualitário.

Confira: Governo libera R$ 38 milhões em crédito para CPF na lista; você está nela?