Mais de R$ 50 MIL! Verifique se seu CPF está na lista de premiados do programa Nota Fiscal

Participe do programa CPF na Nota Fiscal e aproveite benefícios como a devolução de ICMS e prêmios em dinheiro. Cadastre-se agora e contribua para uma economia mais justa.

A Nota Fiscal Paulista é um projeto inovador do governo do Estado de São Paulo, criado para promover a cidadania fiscal e incentivar os consumidores a solicitar o CPF na nota fiscal durante suas compras.

Essa prática não apenas beneficia diretamente os consumidores, mas também desempenha um papel crucial na fiscalização e transparência fiscal do estado.

Muitos consumidores ainda desconhecem os amplos benefícios de participar deste programa, que vão desde a devolução de parte do ICMS até a chance de ganhar prêmios em dinheiro.

Participar da Nota Fiscal Paulista vai muito além de apenas garantir a devolução de parte do ICMS pago em compras.

Este ato contribui para uma fiscalização mais rigorosa das empresas e combate à sonegação fiscal, essenciais para uma economia mais transparente e justa.

Confira: Aposentadorias podem chegar a R$ 8 mil com novo reajuste

Basta acessar o site da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, procurar pela seção de Cadastro Pessoa Física e preencher os dados solicitados.

Assim que cadastrado, você já pode acumular créditos a cada compra efetuada com o CPF na nota. Veja o passo a passo para o cadastro:

Para fomentar o engajamento no programa, o governo realiza sorteios mensais.

Cada compra de R$100,00 que inclui o CPF na nota gera um bilhete para o sorteio, aumentando suas chances de ganhar conforme o consumo. É uma ótima chance de ser recompensado pelas suas compras.

Para resgatar os créditos acumulados, você deve acessar o site da Secretaria da Fazenda e seguir até a seção de resgate.

É possível escolher o método de resgate preferido e, em seguida, indicar uma conta bancária para receber os valores. O processo de depósito pode levar até 20 dias úteis.

Adotar a prática de pedir o CPF na nota é um pequeno gesto que, além de beneficiar diretamente o consumidor com resgates e prêmios, desempenha uma função crucial no desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo, consolidando um cenário de maior equidade e transparência fiscal.