Salário mínimo AUMENTA para R$ 1.640: confira quem tem direito ao reajuste nos próximos dias

Novo salário mínimo de R$ 1.640 aprovado! Diversas categorias terão direito ao aumento nos próximos dias.

O novo salário mínimo de R$ 1.640 foi aprovado recentemente, representando um aumento de 16,1% em relação ao valor anterior de R$ 1.412. Esse reajuste é uma importante conquista para diversas categorias de trabalhadores, trazendo alívio financeiro e valorização profissional.

Reajuste do salário mínimo para R$ 1.640 aprovado! Saiba se você será beneficiado e veja a lista completa de profissionais. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem terá direito ao novo salário mínimo?

A expectativa é que cerca de 70 classes de trabalhadores sejam beneficiadas pelo novo valor. Entre os principais beneficiados, destacam-se os cuidadores de idosos, que já estavam incluídos desde o ano passado. Outros profissionais que terão direito ao reajuste incluem barboys, barmen, auxiliares de serviços gerais, cabelereiros, motoboys, e trabalhadores domésticos.

Veja a lista completa:

Administradores agropecuários e florestais

Agentes técnicos em vendas e representantes comerciais

Ajustadores mecânicos

Ascensoristas

Atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros

Auxiliares de serviços gerais de escritório

Barbeiros

Barboys

Barmen

Cabeleireiros

Cedetizadores

Chapeadores

Chefes de serviços de transportes e de comunicações

Classificadores de correspondência e carteiros

Cobradores de transportes coletivos

Contínuos

Cuidadores de idosos

Cumins

Datilógrafos

Digitadores

Empregados não especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativos

Encanadores

Fiandeiros

Garçons

Joalheiros

Lavadeiros

Manicures e pedicures

Mensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza e conservação

Montadores de estruturas metálicas

Montadores de máquinas

Motoboys

Operadores de estação de rádio e de estação de televisão, de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica

Operadores de instalações de processamento químico e supervisores de produção e manutenção industrial

Operadores de máquinas de escritório

Operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeira

Operadores de telefone e de telemarketing

Ourives

Pedreiros

Pescadores

Pintores

Serventes

Soldadores

Supervisores de compras e de vendas

Tecelões

Telefonistas

Tingidores

Tintureiros

Trabalhadores agropecuários e florestais

Trabalhadores de costura e estofadores

Trabalhadores de curtimento

Trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais e trabalhadores não especializados de minas e pedreiras

Trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, de fabricação e confecção de papel e papelão

Trabalhadores de redes de energia e de telecomunicações

Trabalhadores de serviços de higiene e saúde

Trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos

Trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem

Trabalhadores domésticos

Trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonial

Vendedores

Vidreiros e ceramistas

Salário mínimo paulista: um destaque especial

Os estados têm a liberdade de definir seus pisos salariais, desde que respeitem o piso nacional. O estado de São Paulo, por exemplo, possui seu próprio salário mínimo desde 2007. O novo valor de R$ 1.640 representa um aumento de 5,8% em relação ao valor de 2023, que era de R$ 1.550, e está 16% acima do piso nacional.

Este novo valor começa a valer logo após a sanção do governador Tarcísio de Freitas, beneficiando trabalhadores em diversas áreas como atendentes de transportes, operadores de máquinas, pescadores, pintores e trabalhadores de manutenção.

Previsões futuras

De acordo com especialistas, o salário mínimo de 2025 poderá ultrapassar os R$ 1.900, trazendo ainda mais esperança e suporte para os trabalhadores brasileiros. Essa expectativa reflete um compromisso contínuo com a valorização da força de trabalho no país, garantindo melhores condições e dignidade para todos.

Fique atento às atualizações e verifique se sua categoria está contemplada no novo reajuste. Essa mudança representa mais do que um aumento salarial; é um reconhecimento do valor do trabalho e da contribuição de cada profissional para a sociedade.

