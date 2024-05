Fim do RG? Entenda o que irá acontecer com o documento

Fique por dentro da obrigatoriedade da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e saiba como solicitar o novo RG atualizado. Uma evolução no sistema de identificação brasileiro.

A chegada da Carteira de Identidade Nacional (CIN) marca uma mudança significativa no sistema de identificação brasileiro.

Isso significa que o fim do RG tradicional está confirmado, exigindo uma nova emissão de identificação pessoal para todos os brasileiros.

Essa transição não é apenas uma questão de atualização, mas uma evolução importante para tornar o processo de identificação mais eficiente em todo o país. Veja mais a seguir.

Descubra o que o fim do RG tradicional significa para os brasileiros e como a nova identificação pessoal, o novo RG, está sendo implementada em todo o país. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que muda com o novo RG?

Com a implementação da CIN, espera-se uma padronização e simplificação dos documentos de identidade em todo o território nacional.

O Registro Geral, popularmente conhecido como RG, embora tenha sido um elemento crucial para a identificação civil ao longo dos anos, enfrenta limitações significativas, especialmente devido à falta de padronização entre os estados.

Por que o RG mudou?

As transformações tecnológicas e os avanços na área de identificação civil têm levantado discussões sobre o fim do RG.

A chegada da CIN marca uma possível transição, representando uma evolução significativa no sistema de identificação brasileiro.

A modernização é crucial para superar as limitações do RG físico e proporcionar maior praticidade e segurança para os cidadãos.

O que tem de novidade no NOVO RG?

A nova versão da identificação pessoal incluirá uma série de dados atualizados, como:

Nome completo

CPF

Sexo

Data de nascimento

Nacionalidade ou naturalidade

Assinatura do titular

Nomes da mãe e do pai

Órgão expedidor;

Local de emissão

QR Code para validação eletrônica;

Informações sobre tipo sanguíneo e doação de órgãos.

Como emitir o novo RG?

Para solicitar o novo RG, basta comparecer ao órgão emissor da sua cidade e apresentar a certidão de nascimento ou casamento.

As secretarias de Segurança Pública do Distrito Federal e de cada estado serão responsáveis por disponibilizar o documento.

Não é possível tirar o novo RG pelo celular, mas após a emissão presencial, é disponibilizada uma versão digital.

Passo a passo para baixar o novo RG pelo celular

Para acessar o RG digital, siga estas etapas:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular; Busque pelo app RG Digital do estado em que você emitiu o documento; Com o app instalado, clique na opção “Adicionar RG”; Escaneie o QR Code no verso de seu documento físico; Faça o reconhecimento facial; Crie uma senha de acesso para poder visualizar o documento.

O fim do RG marca uma nova era na identificação pessoal no Brasil. Com a chegada da Carteira de Identidade Nacional, os brasileiros poderão desfrutar de um sistema de identificação mais moderno, eficiente e seguro.

A transição para o novo sistema é necessária para acompanhar os avanços tecnológicos e garantir a praticidade e segurança dos cidadãos brasileiros.

