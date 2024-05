Novo cartão de crédito está oferecendo R$ 80 de BRINDE; peça já o seu

A Amazon está oferecendo uma promoção exclusiva para os membros do Amazon Prime.

Ao solicitar o Cartão de Crédito Amazon Prime até o próximo domingo (12), você receberá um bônus de R$ 80 em pontos, além dos 50 pontos de boas-vindas habituais.

Saiba mais sobre essa oferta imperdível e como aproveitá-la ao máximo.

Ganhe R$ 80 em compras ao solicitar o Cartão Amazon Prime. Isenção de anuidade, cashback e praticidade em suas mãos. Solicite agora! (Foto: divulgação).

Como funciona a promoção do Cartão de crédito Amazon?

Essa promoção é válida apenas para os membros Prime que possuem uma conta ativa no serviço. Ao solicitar o cartão dentro do período promocional, você receberá 30 pontos adicionais, somando-se aos 50 pontos de boas-vindas.

A intenção da Amazon com essa oferta é recompensar os usuários fiéis e também atrair novos clientes para desfrutar dos benefícios oferecidos pelo cartão, que incluem um programa de cashback generoso e a isenção de anuidade.

Por que escolher o Cartão Amazon Prime?

O Cartão Amazon Prime é uma escolha excelente por diversos motivos. Em primeiro lugar, ele não possui taxa de anuidade, o que já é um grande atrativo.

Além disso, oferece 5% de cashback em compras na Amazon.com.br e até 2% de cashback em outros estabelecimentos, como compras internacionais, entretenimento, viagens, farmácias e restaurantes.

Com a comodidade do parcelamento em até 15 vezes sem juros, o cartão se destaca como uma opção ideal para quem busca praticidade e economia em suas compras.

Como solicitar seu Cartão de Crédito Amazon?

O processo de solicitação do Cartão Amazon é totalmente digital e simples de ser realizado:

Acesse o site da Amazon e faça login em sua conta; Clique no link para aplicação do cartão, que o direcionará para o aplicativo da Amazon. Caso não o tenha instalado, faça o download (disponível para Android e iOS); No aplicativo, clique em “Peça seu cartão” e siga as instruções, preenchendo seus dados pessoais e profissionais, além de fazer o upload de uma foto; Finalize o pedido configurando a exibição do nome no cartão e a data de vencimento da fatura.

Após a aprovação, o cartão será automaticamente adicionado à sua carteira Amazon e estará pronto para ser utilizado em suas compras, já contando com o bônus de pontos.

Por que optar pelo cartão Amazon Prime agora?

Com as vantagens exclusivas oferecidas e o bônus adicional de R$ 80 em pontos, esta é uma oportunidade única para maximizar seus benefícios ao realizar compras na Amazon.

A finalidade dessa promoção é proporcionar uma experiência de compra mais gratificante e vantajosa para os usuários do serviço.

Portanto, se você ainda não é assinante do Amazon Prime, essa pode ser a oportunidade perfeita para explorar não apenas os benefícios do cartão, mas também todas as vantagens que a assinatura Prime tem a oferecer.

