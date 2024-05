Valor SURPREENDENTE é liberado para MEI; solicite já

Desde o seu lançamento pelo governo federal em 22 de abril, o Programa Acredita se destaca como uma iniciativa crucial para impulsionar o crescimento econômico e social no Brasil.

Voltado especificamente para Microempreendedores Individuais (MEIs) e pequenas empresas, o programa visa superar as barreiras financeiras que muitos desses empreendedores enfrentam diariamente.

Conheça o Programa Acredita: empréstimos de até R$ 80 mil para MEIs e pequenas empresas. Juros competitivos e renegociação de dívidas inclusa.

Facilitação de acesso ao crédito: novidades para MEIs e pequenas empresas

Uma das principais vertentes do Programa Acredita é o eixo “Acredita no Negócio“, que busca oferecer microcrédito para impulsionar essas empresas.

Com um investimento inicial de R$ 1 bilhão, sendo metade disponibilizada ainda neste ano, o programa tem como objetivo distribuir até R$ 12 bilhões em empréstimos, oferecendo liquidez e oportunidades de crescimento para o setor empresarial.

Os valores dos empréstimos podem alcançar até R$ 80 mil, correspondendo a até 30% do faturamento anual máximo permitido para MEIs.

Além disso, há um foco especial na promoção do empreendedorismo feminino, com 50% do investimento inicial direcionado para empreendedoras.

Os juros aplicados serão competitivos, operando na margem de Taxa Selic + 5% ao ano, o que torna o crédito mais acessível e com condições de pagamento facilitadas em comparação ao mercado tradicional.

Renegociação de dívidas

Outro aspecto importante do Programa Acredita é a possibilidade de renegociar dívidas, especialmente para empresas que enfrentaram dificuldades financeiras durante períodos de crise.

Empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões podem se beneficiar dessa facilidade, permitindo que regularizem sua situação financeira e continuem crescendo sem o peso de dívidas passadas.

Como participar do programa Acredita?

Para MEIs e pequenas empresas interessadas em aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Programa Acredita, o processo de solicitação é direto e simplificado.

O primeiro passo é acessar o portal oficial do programa, onde todas as informações detalhadas e instruções para aplicação estão disponíveis.

Além disso, é recomendável buscar orientação financeira especializada ou participar de eventos informativos promovidos por entidades associadas ao programa, para maximizar os benefícios disponíveis.

O Programa Acredita representa um compromisso do governo em apoiar a base da economia nacional, oferecendo esperança e novas oportunidades para MEIs e pequenas empresas em todo o país.

