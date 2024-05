Consulta liberada para prêmio de R$ 1 milhão: veja se seu CPF está na lista

O programa “CPF na Nota”, uma iniciativa governamental adotada por diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, visa incentivar os consumidores a solicitarem a inclusão do CPF em suas notas fiscais no momento da compra. Essa prática tem como objetivo principal combater a evasão fiscal e aumentar a transparência nas operações comerciais.

Em retorno, os participantes têm a chance de ganhar prêmios substanciais, que podem chegar até R$ 1 milhão, além de aproveitar benefícios adicionais como descontos no IPVA e no IPTU, e ainda resgatar créditos para uso em diversas serviços.

Como Participar e Concorrer aos Prêmios

Em um esforço para combater a sonegação fiscal e promover a transparência financeira, diversos estados brasileiros implementaram o programa “CPF na Nota”. Essa iniciativa incentiva os consumidores a incluírem o CPF em suas notas fiscais durante compras, oferecendo em troca a chance de ganhar prêmios significativos, que vão de pequenas quantias até um grande prêmio de R$ 1 milhão.

Além dos benefícios financeiros, os participantes também podem usufruir de descontos em tributos como o IPVA e o IPTU, tornando o programa atraente tanto para fomentar a cidadania fiscal quanto para beneficiar diretamente os consumidores engajados.

Para estar elegível aos sorteios, os consumidores precisam se cadastrar no site oficial do programa “CPF na Nota”. Após o cadastro, cada compra acima de R$ 100 realizada com o CPF registrado na nota gera cupons para concorrer a prêmios que variam desde R$ 1 mil até R$ 1 milhão.

No último sorteio realizado, além do prêmio principal de R$ 1 milhão, foram distribuídos prêmios de R$ 500 mil, R$ 100 mil, R$ 50 mil e R$ 1 mil para diversos participantes sorteados.

Benefícios Adicionais do CPF na Nota em São Paulo

Além da oportunidade de ganhar prêmios em dinheiro, os participantes do programa em São Paulo podem desfrutar de vantagens significativas. Uma delas é a possibilidade de acumular créditos que podem ser utilizados para abater até 10% do valor do IPVA do ano seguinte, recarregar celulares, comprar ingressos para shows e muito mais.

O CPF na Nota, portanto, não apenas auxilia na governança fiscal dos estados, mas também oferece um retorno direto e valioso aos consumidores que optam por aderir ao programa. Certifique-se de verificar o site do programa para conferir se seu CPF está na lista de contemplados para o grande prêmio e aproveitar todos esses benefícios.

