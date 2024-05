Seu CPF está na lista para receber 7 parcelas de R$ 750? Descubra

O ano de 2024 traz uma grande notícia para muitos brasileiros: a concessão de parcelas mensais de R$ 750 pelo Governo Federal. Este dinheiro adicional representa um incremento significativo na economia de várias famílias, especialmente as de baixa renda. A informação completa a respeito desta medida, suas origens, detalhes e como ela beneficiará a população será detalhada a seguir.

As parcelas de R$ 750 serão pagas de acordo com o calendário do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Governo anunciou parcelas de R$ 750

Durante o período de agosto a dezembro deste ano, uma série de brasileiros serão beneficiados por este auxílio financeiro significativo. A quantia poderá ser utilizada de diversas maneiras, desde a aquisição de alimentos até o pagamento de contas domésticas e boletos diversos, proporcionando uma margem de conforto para os beneficiários nesta fase de dificuldades econômicas.

Este acréscimo financeiro é, na verdade, uma combinação de duas parcelas distintas. A primeira, no valor de R$ 600, refere-se ao montante mínimo fornecido pelo programa Bolsa Família, amplamente conhecido pela população. A segunda parcela, de R$ 150, é um adicional concedido para famílias que possuem crianças com menos de 6 anos de idade. Assim, para aqueles que possuem filhos nesta faixa etária e estão em conformidade com as regras do programa, o valor total pode chegar a R$ 750 até o final do ano.

A verificação das parcelas pode ser feita de maneira simples e prática através da internet. O aplicativo Bolsa Família, disponível para download tanto para sistemas operacionais Android quanto iOS, é a principal plataforma de consulta. Este recurso digital permite aos usuários o acompanhamento detalhado dos pagamentos. Importante ressaltar que, após a liberação das parcelas, é necessário movimentar o dinheiro num período de até 120 dias.

Você também precisa saber:

Cronograma

O cronograma de pagamento dessas parcelas segue a ordem do Número de Identificação Social (NIS) final de cada beneficiário. Segue abaixo o calendário de repasses até o final do ano de 2024.

Estas informações estão disponíveis também no site do governo (gov.br), onde há atualizações constantes a respeito de quaisquer alterações no cronograma.

Esta medida do Governo Federal é uma demonstração de preocupação e compromisso com as famílias mais necessitadas, proporcionando a elas um auxílio que pode fazer a diferença em suas vidas. É um esforço para mitigar as dificuldades financeiras que tantos brasileiros estão enfrentando neste momento, e representa um passo significativo no sentido de garantir a estabilidade e a segurança financeira para as famílias beneficiadas.

Cuidado! Bolsa Família pode ser cancelado por faltas escolares

Em 2024, o Bolsa Família apresentou a maior média histórica de valor médio pago aos seus beneficiários, entretanto, com tantos benefícios, é normal que o Governo também efetue mais exigências e caso elas não sejam cumpridas, o benefício pode ser suspenso ou até mesmo cancelado.

As regras que não podem ser descumpridas são:

O Cadastro Único deve ser atualizado a cada 24 meses, no máximo;

Crianças com idade escolar devem ir frequentemente para a escola;

Crianças devem ter acompanhamento nutricional;

A caderneta de vacinação deve estar atualizada.

Caso uma dessas regras não sejam respeitadas, o beneficiário pode perder o acesso ao benefício, até regular a situação, mas a depender do caso, o bloqueio pode ser permanente.

O que fazer após o Bolsa Família ser suspenso?

Para quem recebe o bolsa família e ele é a única fonte de sustento da casa, tê-lo suspenso é um grande martírio, pois significa que todos os membros do núcleo familiar não irão ter o básico para sobreviver. Todavia, nesse momento é preciso manter a calma e tentar entender o motivo que levou ao bloqueio.

Basicamente, exceto em casos extremos, que não é possível voltar ao programa social. Caso seu benefício tenha sido suspenso, vá até uma unidade do CRAS, lá eles irão informar o motivo que levou à suspensão e o que deve ser feito para que o valor volte a ser pago.

Caso tenha problemas de atualização de dados, basta atualizar que volta, o mesmo acontece se os problemas forem inerentes a faltas escolares, acompanhamento nutricional ou caderneta de vacinação, isto é, basta regularizar a situação.

Duas coisas que podem fazer o beneficiário perder o Bolsa Família

Não é novidade que agora o Governo Federal está impondo regras mais rígidas para todos os beneficiários do Programa Social em questão e para eles continuarem recebendo o benefício, precisam seguir à risca algumas solicitações feitas pelo Governo, caso elas não sejam cumpridas, o benefício pode ser bloqueado.

Um dos principais, é não vacinar os membros da família, ou seja, sua caderneta de vacinação fica desatualizada. Isso é algo bem grave para o Governo, pois uma das metas impostas pela nova gestão, é que menos pessoas sejam vítimas de patologias que podem ser evitadas por intermédio de vacina.

Além disso, para as gestantes, torna-se obrigatório o devido acompanhamento pré-natal para garantir que a criança nasça bem, caso a gestante não realize o acompanhamento, o benefício também pode ser cancelado. Principalmente, por conta que uma das metas do Ministério da Saúde é reduzir o máximo possível o número de mortalidade infantil no Brasil.

Fraudes obrigam Governo a tomar drástica decisão sobre o Bolsa Família

Quando deu início ao Governo do atual presidente Lula, uma das primeiras atitudes da gestão foi realizar o lançamento do Programa Bolsa Família, mas para isso, foi preciso uma averiguação minuciosa no Auxílio Brasil. Constatou-se que várias pessoas estavam recebendo o benefício de maneira indevida.

A maioria, usaram informações falsas e o Governo não fiscalizou da devida maneira. O que acarretou que milhares de pessoas receberam sem precisar o valor e pessoas que realmente precisavam, ficaram sem o dinheiro.

Por conta disso, no atual Bolsa Família, todos os meses há um “pente-fino” e beneficiários que não estão cumprindo as regras, são suspensos e em casos mais extremos, até perdem o benefício de maneira permanente, então, sempre é bom ter cuidado e seguir à risca todas as diretrizes.