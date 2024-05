2 apps para EXCLUIR do seu celular: eles roubam dados

Com o advento das tecnologias, ficou bem fácil que o usuário consiga realizar várias tarefas diretamente pela tela do celular, entretanto, toda essa facilidade também acaba “ajudando” os criminosos virtuais, que aproveitam da facilidade para tentar roubar os dados de vários usuários. Visto isso, é importante conhecer alguns aplicativos que podem colocar em risco a segurança de suas informações bancárias e de redes sociais e site, confira quais são esses aplicativos.

Confira 2 aplicativos que roubam dados do usuário | Imagem de methodshop por Pixabay

Como funcionam estes aplicativos?

A maioria dos aplicativos, usam um princípio que foi conhecido pela primeira vez na epopeia homérica e na mitologia grega, o cavalo de Troia. Basicamente, era um cavalo de madeira oco em seu interior, dentro dele, havia vários soldados gregos e ao adentrar nas muralhas de Troia, conseguiram vencer a guerra.

Ou seja, um aplicativo se mostra “bom” por fora, mas por dentro, ele possui “soldados” que acabam atacando algum sistema ou celular e causando vários danos. Geralmente, em um primeiro momento, ele parece ser inofensivo, mas quando o usuário percebe, já caiu no golpe.

Na maioria das vezes, os aplicativos que fazem isso, são aqueles que prometem coisas exorbitantes, como ganhar “moedas” em algum jogo virtual ou como descobrir a senha Wireless do vizinho.

Quais são os aplicativos que estão causando problemas?

Todo: Day Manager

A priori, esse aplicativo parece ser apenas mais uma simples ferramenta para o gerenciamento das tarefas diárias, entretanto, dentro dele há um Trojan. De acordo com as informações, o vírus é capaz de entrar no aparelho e coletar informações sensíveis e confidenciais. Após a coleta, os dados são direcionados a servidores externos.

Expense Keeper

Esse é outro aplicativo que acaba pegando informações sensíveis do usuário e o interessante é a sua finalidade, o usuário efetua o download achando que ele irá ajudar a controlar as despesas pessoais, todavia, por trás, ele faz é o contrário: divulga os dados e com isso, os criminosos podem até roubar o dinheiro do usuário.

Como se proteger desses aplicativos?

Há várias maneiras de se proteger desses aplicativos maliciosos, a principal maneira é não sair baixando tudo que encontra na internet, principalmente, de fontes desconhecidas. É importante optar por fontes de confiança, como as próprias lojas de aplicativos, seja Android ou iOS.

Além disso, sempre desconfiar de aplicativos que prometem “céus e terras” para os usuários, na maioria das vezes, é apenas enganação. Mas como salientado, aplicativos que parecem ser inofensivos, roubava os dados dos seus usuários.

Por fim, sempre ficar atento aos seus aplicativos sensíveis, como redes sociais e bancos. Verificar se há alguma alteração no extrato e no caso das redes sociais, na localização. E sempre use senhas diferentes, principalmente, quando se trata de bancos. Pois pode ser que eles consigam apenas uma senha, mas se ela for igual a de outros serviços, o usuário pode acabar se dando mal.

O que fazer ao sentir que o WhatsApp está em risco?

Para denunciar um golpe ou atividade suspeita ao suporte do WhatsApp, você pode seguir as seguintes etapas:

Abra o aplicativo WhatsApp em seu dispositivo. Abra a conversa com o número de telefone associado à atividade suspeita ou golpe. Toque no nome do contato ou número de telefone no topo da conversa para abrir o perfil. Role para baixo e toque em “Denunciar contato”. Selecione o motivo da denúncia que melhor descreve a situação, como “Spam” ou “Golpe”. Você também pode adicionar informações adicionais na seção de comentários para fornecer mais detalhes sobre o golpe ou atividade suspeita. Toque em “Enviar” para enviar a denúncia.

Além disso, você também pode enviar um e-mail para o suporte do WhatsApp detalhando a situação. O endereço de e-mail geralmente é support@whatsapp.com . Certifique-se de fornecer informações completas e detalhadas sobre o golpe ou atividade suspeita, incluindo capturas de tela, se possível, para ajudar na investigação.

Melhores dicas para proteger seu celular

Nos crimes digitais, o celular é a porta de entrada para a maioria deles, então, é preciso tomar bastante cuidado e mantê-lo sempre protegido, para isso, basta seguir simples dicas que podem evitar grandes dores de cabeças no futuro, a saber:

Atualizações: Sempre mantenha o seu sistema operacional e aplicativos atualizados, as atualizações servem para que “brechas” na segurança do aplicativo sejam corrigidas;

Não efetue o download e nem a instalação de aplicativos proveniente de fontes desconhecidas, na maioria das vezes são vírus;

Melhor pecar pelo excesso: Ative todas os tipos de proteção que o seu celular disponibilizar, senha, pin, biometria e reconhecimento facial;

Cuidado com o que é guardado no celular: Evite guardar dentro do aparelho fotos de cartões de crédito ou de senhas.

Seguindo esses passos, as chances de ocorrer algum golpe são bem menores. E na internet, nunca o mal vem explícito, sempre ele vem como um lobo em pele de ovelha.