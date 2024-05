Veja se faz parte dos 353 mil contribuintes que receberão a restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal liberou recentemente uma restituição do Imposto de Renda para 353,3 mil contribuintes que estavam no lote residual. Este grupo inclui aqueles que enviaram suas declarações com atraso ou que precisaram corrigir erros em suas submissões iniciais.

Este procedimento é parte de um esforço contínuo da Receita para regularizar a situação fiscal dos contribuintes, permitindo que eles recuperem qualquer excesso de imposto pago durante o ano.

Como Verificar se Você Receberá a Restituição

A espera pela restituição do Imposto de Renda pode ser um momento de expectativa para muitos contribuintes. Neste ano, a Receita Federal anunciou que 353 mil pessoas, que fizeram a regularização de declarações atrasadas ou corrigidas, estão inclusas no lote residual de restituição.

Este procedimento é parte da política de transparência e eficiência do órgão em garantir que todos os contribuintes possam recuperar os valores devidos, proporcionando uma gestão financeira mais confortável e segura para os envolvidos.

Não há um calendário fixo para os pagamentos residuais da restituição do Imposto de Renda. Em vez disso, a Receita Federal realiza esses pagamentos à medida que processa as declarações que foram entregues fora do prazo ou corrigidas após serem identificadas na malha fina.

O último lote de restituição foi pago em 30 de abril, distribuindo um total de R$ 457,7 milhões a 353.348 contribuintes. Entre eles, alguns grupos receberam prioridade:

5.469 contribuintes idosos acima de 80 anos;

38.119 contribuintes entre 60 e 79 anos;

4.816 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave;

12.220 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

222.250 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas utilizaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX;

70.474 contribuintes não prioritários.

Como Consultar o Lote de Restituição do Imposto de Renda

Para verificar se você está entre os beneficiados pela restituição, seja no lote residual ou no regular, você pode acessar o portal da Receita Federal. As consultas são abertas sempre uma semana antes do pagamento. Por exemplo, para os depósitos previstos para começar em 31 de maio, as consultas estarão disponíveis a partir de 24 de maio. Para acessar essas informações:

Acesse o site da Receita Federal e clique em “Meu Imposto de Renda”;

Escolha “Consultar restituição” e depois clique em “Iniciar”;

Informe o número do seu CPF, data de nascimento e o ano em que enviou a declaração;

Aguarde a confirmação da sua consulta.

Esse processo é crucial para garantir que você possa verificar seu status de forma rápida e segura, entendendo se terá algum valor a receber e planejando suas finanças de acordo com essa informação. A restituição do Imposto de Renda é uma oportunidade para os contribuintes ajustarem eventuais discrepâncias fiscais e receberem de volta valores que foram pagos a mais, proporcionando um alívio financeiro bem-vindo para muitos.

