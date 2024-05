Programa Acredita: conheça todos os benefícios para quem é MEI

O Programa Acredita é uma iniciativa do Governo Federal com o potencial de liberar até R$ 30 bilhões em crédito, projetado para estimular investimentos, criar empregos e impulsionar o desenvolvimento econômico.

Este programa é especialmente benéfico para microempreendedores individuais (MEI), além de micro e pequenas empresas, ao facilitar a negociação de dívidas com instituições bancárias através do novo módulo do Desenrola.

Descubra como o Programa Acredita pode ajudar seu MEI a crescer, com opções de renegociação de dívidas e acesso a linhas de crédito vantajosas. (Foto divulgação)

Como o Programa Acredita ajuda os MEI?

Em um movimento estratégico para revitalizar a economia e apoiar o crescimento dos pequenos negócios no Brasil, o Governo Federal lançou o Programa Acredita. Este programa robusto é projetado para desbloquear até R$ 30 bilhões em crédito, proporcionando não apenas a renegociação de dívidas, mas também o acesso a recursos financeiros essenciais para microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas.

Com um foco claro em sustentar e expandir essas operações comerciais, o Programa Acredita promete ser um catalisador para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos em todo o país.

Desenrola para MEI no Programa Acredita é uma adaptação do programa Desenrola Brasil, destinado especificamente para renegociação de dívidas de MEIs e pequenas empresas.

Lançado com um leve atraso no primeiro trimestre, o programa promete ajudar esses empreendedores a reestruturar dívidas inadimplentes com condições mais favoráveis, contando com o apoio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Benefícios e condições do Programa

Os microempreendedores podem renegociar débitos que estejam atrasados há mais de 90 dias desde a data de lançamento do programa, sem limitações quanto ao valor da dívida.

Os descontos oferecidos podem variar entre 40% e 90%, proporcionando uma significativa redução do valor devido e facilitando a regularização financeira dos negócios. O ministro Márcio França, do MEMP, destacou que a iniciativa segue o modelo bem-sucedido da Faixa 2 do Desenrola Brasil.

Como entrar no Programa Desenrola MEI?

Os interessados em participar do Desenrola MEI devem negociar diretamente com os bancos e outras instituições financeiras para ajustar suas pendências.

Além disso, o programa incentiva o fortalecimento das micro e pequenas empresas com outras linhas de crédito, como o ProCred 360, destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, oferecendo juros baseados na Selic mais 5% ao ano.

Além do crédito: Sustentabilidade e Apoio Ampliado

O programa também inclui o Eco Invest Brasil, que visa criar um programa de proteção cambial para investimentos sustentáveis, e a capitalização do Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa (Fampe) pelo Sebrae, aumentando a disponibilidade de crédito no mercado.

Essa abordagem abrangente do Programa Acredita reflete um esforço concentrado para não apenas aliviar as dificuldades financeiras atuais dos empreendedores, mas também para prepará-los para um futuro econômico mais robusto e sustentável. Com esses recursos, os microempreendedores têm uma chance real de transformar seus negócios e contribuir ainda mais para a economia do país.

