Pé-de-Meia: Governo libera a segunda parcela do benefício

O Ministério da Educação (MEC) continua a avançar com o programa Pé-de-Meia 2024, liberando a segunda parcela do benefício que tem como objetivo principal incentivar a permanência de estudantes no ensino médio e combater a evasão escolar. Esta fase do programa foca no incentivo à frequência escolar, uma mudança significativa que busca não apenas manter os alunos matriculados, mas também garantir sua assiduidade nas aulas.

Descubra as datas de pagamento do Incentivo-Matrícula baseadas no mês de nascimento dos estudantes. Entenda como atualizações e correções podem afetar esses prazos em 2024.

Quem se Beneficia do Pé-de-Meia?

Até o momento, 2,5 milhões de estudantes já foram beneficiados com a segunda parcela do Pé-de-Meia. Com planos de expandir o alcance para até 3,7 milhões de alunos em todo o país, o MEC demonstra um compromisso robusto em fornecer recursos que auxiliem os jovens a completar sua formação básica. Inicialmente, o programa estava destinado apenas aos inscritos no Cadastro Único beneficiários do Bolsa Família, mas foi estendido para incluir mais estudantes, promovendo uma maior inclusão educacional.

A expansão do Pé-de-Meia foi viabilizada por um investimento adicional de R$ 6 bilhões, provenientes do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC) para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIPEM). Esse aporte financeiro assegura que o programa possa continuar sem impor novos encargos ao orçamento governamental, sustentando sua operação e expansão de forma responsável e eficaz.

Calendário de Pagamentos e Acesso ao Benefício

O calendário de pagamentos do Pé-de-Meia é cuidadosamente planejado para distribuir as parcelas ao longo do ano letivo, com datas ajustadas de acordo com o mês de nascimento dos alunos. Esse esquema de distribuição visa facilitar a gestão do programa e assegurar que os benefícios sejam entregues de maneira ordenada e previsível.

Data de Pagamento Mês de Nascimento do Estudante 26 de março Janeiro e fevereiro 27 de março Março e abril 28 de março Maio e junho 1º de abril Julho e agosto 2 de abril Setembro e outubro 3 de abril Novembro e dezembro

Eventuais correções e atualizações das informações de matrícula por parte das redes públicas de ensino médio podem ser realizadas de 9 de março a 14 de junho. Caso haja necessidade, o pagamento do Incentivo-Matrícula poderá ser efetuado até 1º de julho de 2024.

A falta de compartilhamento das informações nos prazos estipulados no termo de compromisso pelas redes ofertantes que aderiram ao programa Pé-de-Meia pode impactar o pagamento dos incentivos referentes ao período em que as informações não foram compartilhadas.

Além disso, para facilitar o acesso ao benefício, o MEC seleciona automaticamente os estudantes elegíveis a partir das informações de matrícula fornecidas pelas escolas, e os detalhes sobre a elegibilidade podem ser consultados facilmente através do aplicativo Jornada do Estudante, tornando o processo transparente e acessível a todos os envolvidos.

Essas iniciativas sublinham o compromisso do governo em fortalecer o sistema educacional brasileiro, fornecendo suporte financeiro essencial para que os estudantes possam perseverar em seus estudos, apesar dos desafios econômicos e sociais que possam enfrentar.

