Guia COMPLETO da CNH Digital 2024; saiba como baixar e utilizar o aplicativo

Se você é motorista e ainda não adquiriu a CNH Digital, não se preocupe! Este guia completo mostrará passo a passo como baixar e utilizar todas as funcionalidades disponíveis no aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação Digital, simplificando significativamente a sua vida no trânsito.

Por que aderir à CNH Digital?

A CNH Digital foi criada para simplificar a vida dos condutores, oferecendo acesso rápido e seguro a documentos essenciais, além de diversas funcionalidades adicionais, sem a necessidade de portar a versão física da carteira de habilitação.

Ao aderir à CNH Digital, os motoristas podem desfrutar de benefícios como praticidade, agilidade e facilidade de acesso aos seus documentos de condução, bem como a possibilidade de utilizar serviços online relacionados à sua habilitação de forma mais conveniente.

Como obter e utilizar o aplicativo da CNH Digital?

Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone, seja ela a App Store (para dispositivo iOS) ou a Google Play Store (para dispositivos Android).

(para dispositivo iOS) ou a (para dispositivos Android). Procure pelo aplicativo “CDT Digital” e faça o download.

e faça o download. Após baixar o aplicativo, abra-o e realize o login utilizando a sua conta do GOV.br . Se ainda não tiver uma conta, você pode criar uma facilmente no próprio aplicativo.

. Se ainda não tiver uma conta, você pode criar uma facilmente no próprio aplicativo. Após o login, será necessário inserir um código de acesso. Este código é essencial para realizar transações dentro do aplicativo e garantir a segurança dos seus dados.

Uma vez autenticado, você terá acesso aos seus documentos digitalizados. Escolha a opção referente à CNH Digital para visualizar e utilizar a sua carteira de habilitação digital.

Principais funcionalidades do aplicativo

Consulta dos dados da CNH : Através do aplicativo, é possível acessar todas as informações contidas na Carteira Nacional de Habilitação, como categoria, validade e restrições.

: Através do aplicativo, é possível acessar todas as informações contidas na Carteira Nacional de Habilitação, como categoria, validade e restrições. Download do CLRV : O app permite baixar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CLRV) de forma rápida e prática, facilitando a apresentação do documento quando necessário.

: O app permite baixar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CLRV) de forma rápida e prática, facilitando a apresentação do documento quando necessário. Transferência de veículos online: Uma das funcionalidades mais úteis é a possibilidade de realizar a transferência de veículos de forma totalmente online, evitando burocracias e facilitando o processo.

Validade legal da CNH Digital

Sim, a CNH Digital tem plena validade legal e pode substituir completamente a carteira de motorista física em diversas situações legais, incluindo blitz e fiscalizações de trânsito.

No entanto, é importante ressaltar que recomenda-se ainda portar a versão física como precaução em casos de eventualidades, como falta de bateria no celular ou outros imprevistos que possam comprometer o acesso à versão digital.

Se você for pego dirigindo com a CNH vencida, estará sujeito a várias penalidades, incluindo:

Infração gravíssima , de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Multa no valor de R$ 293,47 , conforme estabelecido pelo CTB.

, conforme estabelecido pelo CTB. Acúmulo de 7 pontos na CNH, o que pode resultar na suspensão do direito de dirigir.

Desconto na renovação para motoristas?

Um Projeto de Lei em discussão sugere que motoristas com idades de 50, 60 ou 70 anos possam renovar suas CNHs com descontos especiais. Essa iniciativa visa tornar mais acessível à manutenção da documentação em dia para as gerações mais maduras, reconhecendo a sua contribuição para a sociedade e a sua experiência no trânsito.

Ao manter-se atualizado e aproveitar as ferramentas digitais disponíveis, como a CNH Digital, dirigir torna-se uma atividade mais conveniente e segura. Aproveite todas as vantagens que a tecnologia proporciona e otimize o seu tempo e a sua segurança no trânsito.

