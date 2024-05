Mudanças no Bolsa Família de maio: veja o novo valor e calendário anunciados por Lula

O Bolsa Família desempenha um papel crucial no fornecimento de auxílio financeiro a milhares de famílias no Brasil, contribuindo significativamente para o combate à pobreza no país.

Sob a gestão do presidente Lula, foram implementadas alterações no calendário de pagamento para o mês de maio, estabelecendo um período entre os dias 17 e 31 para a disponibilização dos benefícios.

Saiba as mudanças no Bolsa Família para maio sob a gestão de Lula: valores, calendário de pagamento e critérios de elegibilidade atualizados.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família maio

O pagamento do Bolsa Família será realizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do cartão do beneficiário.

A distribuição iniciará com os beneficiários cujo NIS termina em 1, recebendo seus auxílios já no dia 17 de maio.

Os valores do benefício para o mês de maio podem variar de acordo com a inclusão de adicionais específicos. O valor mínimo pago é de R$ 600, mas é possível aumentá-lo com os seguintes adicionais:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): este benefício acrescenta R$ 142 por pessoa da família.

Benefício Complementar (BCO): garante que todas as famílias beneficiadas recebam, no mínimo, R$ 600.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): este benefício assegura que os beneficiários não recebam valores inferiores aos que recebiam no programa anterior, o Auxílio Brasil. O pagamento deste benefício está confirmado até maio de 2025.

Benefício Primeira Infância (BPI): acrescenta R$ 150 por criança de zero a sete anos incompletos.

Benefício Variável Familiar (BVF): este adicional adiciona R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): prevê o pagamento de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz), com início das transferências em setembro.

Dessa forma, os beneficiários podem receber até R$ 992 neste mês.

Critérios de elegibilidade Bolsa Família maio

Para se qualificar ao Bolsa Família, as famílias devem atender a certos critérios socioeconômicos, especialmente relacionados à renda e composição familiar.

É crucial conhecer essas regras para garantir que os auxílios alcancem quem realmente necessita. Ademais, devido às chuvas intensas ocorridas, algumas localidades tiveram a antecipação do pagamento.

Cidades em estados como Paraná, Rio Grande do Sul e Espírito Santo estão entre os locais com pagamentos antecipados para o dia 17 de maio, independentemente do último dígito do NIS.

Datas de pagamento Bolsa Família maio

Final do NIS: 1 – 17 de maio;

Final do NIS: 2 – 20 de maio;

Final do NIS: 3 – 21 de maio;

Final do NIS: 4 – 22 de maio;

Final do NIS: 5 – 23 de maio;

Final do NIS: 6 – 24 de maio;

Final do NIS: 7 – 27 de maio;

Final do NIS: 8 – 28 de maio;

Final do NIS: 9 – 29 de maio;

Final do NIS: 0 – 31 de maio.

Essas medidas visam garantir que o Bolsa Família continue a ser um instrumento eficaz na mitigação da pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil.

