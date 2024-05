Caixa anuncia novidades nos pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás

Em um comunicado recente, a Caixa Econômica Federal anunciou o término do pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com NIS final 9 em 29 de abril.

Essa medida faz parte do cronograma mensal do programa, que organiza os pagamentos de acordo com o último dígito do NIS dos inscritos.

Associado ao Bolsa Família, também foi disponibilizado o Auxílio Gás, um suporte extra destinado a ajudar as famílias na compra de botijões de gás, item essencial para todos os brasileiros.

Atualizações na Caixa: Bolsa Família e Auxílio Gás. Novos valores, calendário de pagamentos e quem tem direito. Confira as mudanças e beneficie-se! (Foto: divulgação).

Novos valores do Bolsa Família pela Caixa

A principal atualização deste ano é o aumento do valor mínimo do Bolsa Família, agora estabelecido em R$ 600,00.

Isso representa um acréscimo médio de R$ 80,90, impactando diretamente as famílias inscritas no programa.

Além do aumento, as famílias com crianças de até seis anos receberão um adicional de R$ 150,00 por criança.

Adolescentes entre sete e 18 anos incompletos, assim como gestantes, terão um incremento de R$ 50,00 cada.

Confira: Bolsa Família libera pagamentos antecipados para estes beneficiários HOJE; confira a lista

Funcionamento do calendário de pagamentos do Bolsa Família

O calendário de pagamentos é organizado de forma estratégica para distribuir os benefícios ao longo do mês, conforme o último dígito do NIS do beneficiário. Essa abordagem visa uma distribuição mais ordenada e eficaz dos benefícios.

Consulta de datas e valores: os beneficiários podem verificar as datas de pagamento e os valores devidos acessando o site oficial da Caixa Econômica Federal, utilizando o aplicativo Caixa Tem ou ligando para a Central de Atendimento da Caixa pelo número 0800 104 0104.

Saque do dinheiro: o saque pode ser efetuado com o cartão do Bolsa Família em caixas eletrônicos, lojas ou supermercados que possuem a função débito. Caso o beneficiário não possua o cartão, é possível retirá-lo em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

O que é o Auxílio Gás e quem tem direito?

O Auxílio Gás é um benefício bimestral destinado a apoiar financeiramente as famílias de baixa renda na compra de botijão de gás.

Esse auxílio se torna especialmente relevante em momentos de aumento de preços no mercado, garantindo que as necessidades básicas de cozinha sejam atendidas.

Para verificar a elegibilidade ao Auxílio Gás, os interessados também devem acessar o site da Caixa ou contatar a Central de Atendimento.

Em 2024, as regras de acesso e os critérios de inclusão ao Bolsa Família e ao Auxílio Gás passaram por revisões importantes, visando aprimorar o alcance e a eficiência dos programas.

É fundamental que todos os beneficiários ou potenciais beneficiários consultem as informações atualizadas para garantir o acesso integral aos benefícios disponíveis.

Confira: Foi bloqueado? Prefeitura realiza evento para recadastramento dos benefícios do Bolsa Família