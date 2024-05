ESTES brasileiros poderão sacar até R$ 7.900 em Maio!

Os trabalhadores brasileiros que celebram seus aniversários em maio têm agora um motivo extra para comemorar: a liberação de um saque especial do FGTS que pode chegar até R$ 7.900.

Este benefício, parte do programa saque-aniversário, está disponível a partir desta quinta-feira, 02 de maio, e se estende até o final de julho. Aproveitar essa oportunidade é simples e pode ser feito totalmente online, garantindo que o dinheiro extra seja acessado com facilidade e sem complicações.

Confira como realizar o saque-aniversário do FGTS e garanta até R$ 7.900 se você nasceu em maio. Veja os passos para adesão e as faixas de valores disponíveis! (Foto divulgação)

Como funciona o saque?

O saque-aniversário é uma modalidade de retirada opcional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que permite aos trabalhadores acessarem parte do saldo disponível em suas contas do FGTS uma vez por ano, no mês do seu aniversário. Instituído em 2020, esse esquema oferece uma alternativa ao saque-rescisão, onde, em troca da possibilidade de sacar anualmente, o trabalhador abre mão do direito de retirar o saldo total da conta vinculada em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas a multa de 40%.

Para aderir ao saque-aniversário, os trabalhadores devem manifestar sua escolha através do aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Uma vez feita a adesão, não é possível retornar ao modelo de saque-rescisão por um período de dois anos. Esta modalidade é especialmente vantajosa para aqueles que desejam ter um fluxo contínuo de renda adicional para planejamento ou emergências, permitindo um melhor gerenciamento financeiro com base nos recursos disponíveis em suas contas de FGTS.

Detalhes importantes sobre as faixas de saque

Os valores disponíveis para saque variam conforme o saldo em conta, com alíquotas e parcelas adicionais ajustadas por faixas de saldo, conforme a tabela a seguir:

Até R$ 500,00: 50% do saldo;

50% do saldo; De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% do saldo + R$ 50,00 adicionais;

40% do saldo + R$ 50,00 adicionais; De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% do saldo + R$ 150,00 adicionais;

30% do saldo + R$ 150,00 adicionais; De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% do saldo + R$ 650,00 adicionais;

20% do saldo + R$ 650,00 adicionais; De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% do saldo + R$ 1.150,00 adicionais;

15% do saldo + R$ 1.150,00 adicionais; De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% do saldo + R$ 1.900,00 adicionais;

10% do saldo + R$ 1.900,00 adicionais; Acima de R$ 20.000,01: 5% do saldo + R$ 2.900,00 adicionais.

Como Adicionar ao Saque-Aniversário?

Para aderir ao saque-aniversário, os interessados devem baixar o aplicativo do FGTS, disponível tanto para Android quanto para iOS. Após acessar o app, selecione a opção “Saque-aniversário” e adicione uma conta bancária onde o depósito será realizado. É importante ressaltar que o saque só é possível se houver saldo suficiente na conta do FGTS.

Recentemente, essa modalidade de saque tem sido objeto de discussões pelo governo federal, com debates sobre possíveis mudanças ou até a extinção do programa. Essas discussões são cruciais, pois impactam diretamente milhares de trabalhadores que dependem desses recursos para planejar e gerenciar suas finanças pessoais.

Este benefício não apenas oferece um alívio financeiro temporário mas também enfatiza a importância de políticas que suportem a autonomia financeira dos cidadãos brasileiros.

