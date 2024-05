Nova linha de crédito é liberada para MEI, veja

O programa Acredita, desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), surge como uma luz no fim do túnel para os microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas (MPEs) que enfrentam barreiras ao acessar linhas de crédito tradicionais.

Com um fundo robusto destinado a apoiar até R$ 30 bilhões em empréstimos ao longo dos próximos três anos, esta iniciativa promete revolucionar o panorama financeiro para os pequenos negócios no Brasil.

Nova linha de crédito: Garantias que fazem a diferença

Lançado pelo Sebrae, o programa Acredita promete transformar o cenário de crédito para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas no Brasil. Com uma abordagem inovadora, oferece garantias que podem ser a chave para desbloquear o potencial de crescimento e inovação de seu negócio.

Em uma conjuntura econômica onde obter crédito pode ser um desafio considerável, o Acredita introduz um componente crucial: garantias adicionais. Através do Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas (Fampe), o Sebrae pode garantir até 80% do valor de um empréstimo, mitigando o risco para as instituições financeiras e, consequentemente, facilitando a aprovação de crédito para os empreendedores.

O lançamento do Acredita foi oficializado pelo Governo Federal na última terça-feira, destacando-se como uma das principais medidas de apoio a microempreendedores e famílias beneficiárias do Bolsa Família. Com uma injeção inicial de R$ 2 bilhões no Fampe, o Sebrae tem como meta movimentar uma quantia substancial de R$ 30 bilhões até 2027, visando fortalecer a capacidade de investimento e expansão dos pequenos negócios.

Impacto Além do Crédito

O programa não se limita a oferecer crédito mais acessível. Ele também inclui iniciativas para expansão do crédito imobiliário e um plano de renegociação de dívidas destinado a micro e pequenas empresas que se encontram inadimplentes.

Este aspecto sublinha o compromisso do Sebrae em oferecer um suporte integral, abrangendo diferentes frentes para fortalecer o ecossistema empresarial de pequeno porte no país.

Quem Pode Se Beneficiar do Acredita?

O Acredita é dividido em diversos eixos, cada um desenhado para atender a um público específico:

Eixo 1: Focado em famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, trabalhadores informais e pequenos produtores rurais.

Eixo 2: Abrange desde o Desenrola Pequenos Negócios para MEIs e MPEs, até o Modernização do Pronampe, especialmente pensado para empresas lideradas por mulheres.

Eixo 3: Visa beneficiar o mercado imobiliário e o setor de construção civil, particularmente famílias de classe média.

Eixo 4: Destinado a investidores estrangeiros, expandindo ainda mais o alcance e impacto do programa.

Um Futuro Promissor

Com apenas 12% dos micro e pequenos negócios conseguindo acesso a crédito em 2024 e um ínfimo 20% dos recursos financeiros sendo destinados a esse segmento, o Acredita não apenas oferece uma nova esperança mas também estabelece um novo padrão de apoio financeiro, potencializando significativamente as oportunidades para os pequenos empresários brasileiros.

