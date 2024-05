INSS para idosos: novo auxílio de R$ 2,2 mil pode ser liberado

Idosos podem receber o auxílio de R$ 2,2 mil do INSS. É preciso entender mais sobre a nova medida para conquistá-la.

O auxílio de R$ 2,2 mil é um importante benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos trabalhadores afastados por doença. Nos primeiros 15 dias de afastamento, o empregador arca com o salário do funcionário. Após esse período, a responsabilidade passa para o INSS.

INSS libera auxílio de R$ 2,2 mil para trabalhadores afastados por doença. Confira os detalhes e regras. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o auxílio de R$ 2,2 mil

A Previdência Social trouxe uma novidade que pode mudar a vida de muitos idosos: um novo auxílio de R$ 2,2 mil pode ser liberado para trabalhadores afastados por doença. Essa medida visa proporcionar um suporte financeiro mais robusto e acessível, garantindo que aqueles que necessitam de afastamento temporário por motivos de saúde tenham a segurança e o apoio necessários durante esse período. Descubra como funciona, quem tem direito e como solicitar esse benefício.

Não há um limite de tempo estabelecido para receber o auxílio de R$ 2,2 mil. Enquanto a necessidade de afastamento for comprovada por perícia médica, o trabalhador pode permanecer em licença e receber o benefício. O valor do pagamento é determinado pelo salário de contribuição do segurado, correspondendo a 91% da média dos últimos 12 salários de contribuição.

O Governo Federal agora aceita perícia médica pelo Atestmed para pedidos de auxílio-doença. O benefício é concedido com base na avaliação do atestado médico, sem necessidade de deslocamento para exame em uma unidade do INSS. Isso facilita o acesso ao benefício, especialmente para idosos que podem ter dificuldades de locomoção.

Como solicitar o auxílio de R$ 2,2 mil

Para solicitar o auxílio, siga os passos abaixo:

Entre no Meu INSS e faça login pelo Gov.br. Clique em “Novo requerimento”. Digite “Benefício por Incapacidade Temporária”. Preencha os campos necessários. Siga as orientações do próprio sistema. Em “Dados Adicionais”, informe os dados do documento médico: data de emissão e se possui o início do repouso. Junte os documentos necessários: documento de identidade e documento médico. Escolha uma agência mais próxima para recebimento. Conclua o pedido.

Regras para concessão do auxílio

Os atestados devem ser emitidos por médicos com inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) e não podem ter nenhuma rasura. Eles também precisam:

Especificar o tempo de afastamento necessário para a recuperação do paciente.

para a recuperação do paciente. Estabelecer o diagnóstico quando expressamente autorizado pelo paciente.

quando expressamente autorizado pelo paciente. Registrar os dados de maneira legível .

. Identificar o emissor mediante assinatura e carimbo ou número de registro no CRM.

ou número de registro no CRM. Trazer o número da Classificação Internacional de Doenças (CID) correspondente, no caso do Atestmed.

Esse novo auxílio de R$ 2,2 mil é uma importante medida para garantir o suporte financeiro necessário aos idosos que precisam se afastar do trabalho por questões de saúde. Fique atento às atualizações e saiba como solicitar o benefício para garantir seu direito.

