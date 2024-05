Receita Federal inicia pagamentos da restituição do Imposto de Renda com valores extraordinários; veja quem recebe

Imposto de Renda irá começar pagamentos com valor extra! É possível descobrir se você está no próximo lote e consultar os valores.

A Receita Federal acaba de anunciar o início dos pagamentos da restituição do Imposto de Renda, trazendo uma boa notícia para os contribuintes. Este ano, os valores serão extraordinários, com correções baseadas na taxa Selic. Saiba quem tem direito a receber e como verificar se você está incluído no próximo lote de pagamentos.

Quem tem prioridade na restituição?

A restituição do Imposto de Renda é um reembolso feito pela Receita Federal aos contribuintes que pagaram mais imposto do que o devido ao longo do ano. Quando a declaração anual é enviada, o sistema calcula se houve um pagamento excessivo de tributos e, caso positivo, o valor excedente é devolvido ao contribuinte.

Esse processo é uma forma de ajustar as contribuições feitas durante o ano fiscal, garantindo que os cidadãos recebam de volta o que foi pago a mais.

A Receita Federal anunciou a correção de 1% na restituição do Imposto de Renda para o segundo lote de 2024, baseado na taxa Selic. Já o primeiro lote, pago em 31 de maio, não receberá correção.

A consulta ao segundo lote estará disponível a partir de 24 de maio. Residentes das 336 cidades do Rio Grande do Sul afetadas por enchentes terão prioridade na restituição, com prazo estendido até 31 de agosto. A restituição para esses contribuintes será realizada em junho.

Grupos prioritários

A Receita Federal definiu os seguintes grupos como prioritários para a restituição do Imposto de Renda. Confira abaixo quais são e veja se você está entre eles:

Idosos acima de 80 anos

Idosos entre 60 e 79 anos

Contribuintes com deficiência física ou mental, ou moléstia grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Após esses grupos, têm prioridade os contribuintes que optaram pelo modelo pré-preenchido e pela restituição via Pix, desde que a chave Pix seja o CPF. As chaves Pix usando e-mail, telefone ou código aleatório não são elegíveis.

Calendário de restituições

Os pagamentos da restituição do Imposto de Renda seguem este calendário:

Primeiro lote: 31 de maio

31 de maio Segundo lote: 28 de junho

28 de junho Terceiro lote: 31 de julho

31 de julho Quarto lote: 30 de agosto

30 de agosto Quinto lote: 30 de setembro

Como consultar sua restituição

Para consultar se foi incluído no próximo lote de restituição do IRPF 2024, siga este passo a passo:

Acesse o site da Receita Federal e clique em “Meu Imposto de Renda”. Na opção “Serviços”, selecione “Consultar minha restituição”. Clique em “Iniciar”. Informe o CPF do titular, data de nascimento e ano. Confirme.

Mantenha-se informado e verifique se você está entre os contemplados para receber essa restituição extraordinária.

