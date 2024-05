Divulgadas novas datas de pagamento Bolsa Família 2024; confira o calendário

Conheça as novidades no pagamento do Bolsa Família em 2024, que beneficia milhões de famílias em todo o Brasil.

Atualmente, aproximadamente 21 milhões de famílias no Brasil estão programadas para receber o Bolsa Família.

Em maio, o governo federal implementou um novo esquema de pagamentos, trazendo mudanças significativas para facilitar o acesso ao benefício. Saiba mais a seguir.

Como serão os pagamentos do Bolsa Família em maio?

Os pagamentos do Bolsa Família em maio começam no dia 17 de maio e seguem um calendário escalonado até o dia 31 de maio.

Esse escalonamento é baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, conforme a seguir:

17 de maio – NIS com final 1

Qual é o valor do benefício e quem tem direito a valores adicionais?

O valor base do Bolsa Família em 2024 é de R$ 600, mas pode aumentar dependendo da composição familiar.

Famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150. Já para famílias com crianças de 7 a 11 anos ou adolescentes de 12 a 18 anos, há um acréscimo de R$ 50.

Famílias com gestantes ou lactantes também recebem este adicional. Dessa forma, o valor do benefício pode chegar até R$ 850.

Como as famílias do Rio Grande do Sul são afetadas pelo novo esquema?

No Rio Grande do Sul, todos os pagamentos de maio do Bolsa Família serão realizados no primeiro dia do calendário de pagamentos.

Essa medida foi tomada para minimizar os efeitos das recentes enchentes que impactaram a região, demonstrando a rápida resposta do governo às emergências locais.

Além disso, há uma facilidade adicional para os residentes que perderam documentos devido às enchentes.

Eles podem realizar saques sem a necessidade de cartão ou apresentação de documentos, utilizando uma Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.

Como sacar o Bolsa Família maio?

Após o recebimento, os beneficiários do Bolsa Família podem movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem.

Alternativamente, os valores podem ser movimentados em agências da Caixa Econômica Federal, terminais de autoatendimento, casas lotéricas ou via correspondentes Caixa Aqui.

Essas mudanças nos procedimentos de pagamento e a inclusão de medidas de emergência demonstram a flexibilidade e a capacidade de resposta do programa Bolsa Família às necessidades variadas das milhões de famílias beneficiárias em todo o país.

