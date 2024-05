Você pode ter dinheiro esquecido e nem sabia, veja como resgatar

Você sabia que colocar o CPF na nota fiscal pode ser muito mais vantajoso do que apenas ajudar no combate à sonegação fiscal?

Com o programa Nota Fiscal Cidadã, os consumidores têm a chance de recuperar até 10% do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago em compras, além de participar de sorteios de prêmios em dinheiro. Uma oportunidade de economia que muitos desconhecem!

Descubra como recuperar até 10% do ICMS e participar de sorteios de prêmios em dinheiro através do programa Nota Fiscal Cidadã. Não deixe seu dinheiro esquecido! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Dinheiro esquecido: saiba como funciona

Já pensou em transformar suas compras cotidianas em oportunidades de ganhar dinheiro? Com o programa Nota Fiscal Cidadã, isso é totalmente possível. Ao simplesmente adicionar seu CPF nas notas fiscais durante suas compras, você não só ajuda no combate à sonegação de impostos, mas também se habilita a recuperar parte do ICMS pago e ainda concorre a prêmios em dinheiro. Uma maneira eficaz de fazer seu dinheiro trabalhar por você enquanto você compra o que precisa.

O programa permite que, ao incluir o CPF nas notas fiscais de suas compras, você acumule créditos que podem ser resgatados em dinheiro.

No estado de Alagoas, por exemplo, 1.965 pessoas ainda não solicitaram os créditos do sorteio de 2024, deixando de lado a quantia total de R$ 758.498,14. Em São Paulo, um sortudo já faturou R$ 1 milhão este ano apenas participando do programa.

Passo a passo para resgatar seus créditos

Resgatar seus créditos é um processo simples e totalmente digital. Confira o passo a passo:

Acesse o site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); Faça o login com suas credenciais; No menu, selecione “Conta Corrente” e verifique se há saldo disponível; Caso positivo, clique em “Utilizar Créditos”; O valor mínimo para solicitação é de R$15,00 e o prazo para recebimento é de até 30 dias úteis.

O Nota Fiscal Cidadã não apenas beneficia individualmente os consumidores, mas também contribui para instituições sociais cadastradas. Ao associar suas notas a uma dessas instituições, o número de bilhetes para sorteios dobra, potencializando as chances de ganhar e ao mesmo tempo apoiando causas sociais importantes. Participe, concorra e contribua!

Entenda a importância da Nota Fiscal

A nota fiscal é um documento fiscal de extrema importância tanto para o consumidor quanto para o governo. Para o consumidor, é a garantia de que a transação foi registrada oficialmente, permitindo o acesso a direitos como garantia e suporte pós-venda, além de ser essencial para a requisição de reembolsos ou trocas de produtos defeituosos.

Para o governo, a nota fiscal é crucial na fiscalização do pagamento de impostos, assegurando que os tributos devidos pelas transações comerciais estejam sendo corretamente arrecadados, o que é fundamental para o financiamento de serviços públicos essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

Além disso, a nota fiscal eletrônica, adotada em larga escala em todo o Brasil, desempenha um papel vital no combate à sonegação fiscal e na redução de fraudes. Este formato digital facilita a auditoria e o monitoramento de transações comerciais em tempo real pelas autoridades fiscais, aumentando a eficiência e a transparência do sistema tributário.

Para o consumidor, esse sistema proporciona maior facilidade e segurança na gestão de suas compras, já que as notas fiscais eletrônicas podem ser facilmente armazenadas e acessadas digitalmente, reduzindo a necessidade de guardar recibos de papel e simplificando o processo de acompanhamento financeiro pessoal.

