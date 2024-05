NOVÍSSIMO saque do FGTS já pode ser solicitado; ensinamos como fazer

Os trabalhadores que enfrentam situações de calamidade pública em suas cidades já podem solicitar o saque calamidade do FGTS de forma online.

Significa então que não há a necessidade de esperar pelo retorno presencial das agências da Caixa Econômica Federal.

Esta opção via aplicativo agiliza o processo para aqueles que precisam dos recursos de forma urgente. Saiba como fazer a seguir.

Saque o FGTS em situações de calamidade. Conheça os requisitos e prazos para solicitação online. Acesse o App FGTS agora e receba em até 5 dias úteis. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o saque calamidade do FGTS?

O saque calamidade do FGTS permite a liberação de até R$ 6.220 por trabalhador. Mesmo aqueles que possuem quantias inferiores em suas contas podem zerar o saldo total disponível.

Esses valores podem ser utilizados conforme a necessidade do trabalhador, muitas vezes para auxiliar na reconstrução após desastres naturais ou outras emergências.

Quem tem direito ao saque calamidade do FGTS?

Para solicitar o saque calamidade do FGTS, o trabalhador deve possuir saldo disponível na conta do fundo e não ter realizado saques pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

No estado do Rio Grande do Sul, moradores de mais de 300 cidades foram reconhecidos como elegíveis para o benefício.

As cidades e os prazos para a solicitação do saque estão listados a seguir:

Alpestre : até 21/05/2024 ;

: até ; Canoas : até 20/05/2024 ;

: até ; Colinas : até 30/05/2024 ;

: até ; Cruz Alta : até 21/05/2024 ;

: até ; Gravataí : até 13/06/2024 ;

: até ; Nonoai : até 21/05/2024 ;

: até ; Roque Gonzales : até 19/05/2024 ;

: até ; Santa Maria : até 06/06/2024 ;

: até ; Santo Ângelo : até 06/06/2024 ;

: até ; São Leopoldo : até 21/05/2024 ;

: até ; São Nicolau : até 21/05/2024 ;

: até ; Tabai : até 13/06/2024 ;

: até ; Tenente Portela : até 21/05/2024 ;

: até ; Venâncio Aires: até 04/06/2024.

Como solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia online?

Com as agências possivelmente fechadas devido à situação de calamidade, a forma mais recomendada para solicitar o saque do Fundo de Garantia é através do aplicativo disponível. O processo é simples e rápido:

Acesse o App do FGTS e faça o login; Selecione a opção “Saque digital”; Escolha a categoria “Saque calamidade”; Preencha os dados solicitados e envie um comprovante de endereço; O valor será creditado na conta corrente cadastrada no aplicativo em até 5 dias úteis.

Essas instruções garantem que os trabalhadores possam acessar os recursos do FGTS de forma ágil e sem complicações, mesmo em momentos de crise e calamidade pública.

