Lucros do FGTS 2024 serão distribuídos em breve — descubra quando você vai receber

O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma parcela dos rendimentos obtidos pelos investimentos do Fundo ao longo do ano.

Todos os trabalhadores que possuem saldo em suas contas do FGTS têm direito a receber essa parcela, distribuída anualmente.

Saiba tudo sobre os lucros do FGTS em 2024: datas de pagamento, quem tem direito e como sacar. Mantenha-se informado para aproveitar os benefícios. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quando serão distribuídos os lucros do FGTS 2024?

A distribuição dos lucros do FGTS em 2024 ainda não tem uma data definida, mas é comum que a Caixa Econômica Federal, responsável pela distribuição dos valores, libere o dinheiro entre julho e agosto.

O repasse ocorre até o final de agosto de cada ano, mas geralmente é feito antes.

Em 2023, por exemplo, os trabalhadores receberam os créditos em 30 de julho, totalizando R$ 12,7 bilhões distribuídos entre 132 milhões de beneficiários.

Após o crédito na conta do FGTS, o saque só pode ocorrer seguindo as normas estabelecidas pela legislação, como aquisição de imóveis, situações de calamidade pública ou doenças graves.

Como consultar o saldo do FGTS?

Para verificar o saldo atualizado do FGTS, os trabalhadores podem utilizar o aplicativo oficial do FGTS, disponível para Android e iOS.

Anteriormente, essa consulta era possível pelo site da Caixa, mas agora é exclusivamente pelo aplicativo.

Caso haja dificuldade na consulta online, o trabalhador pode se dirigir a uma agência da Caixa para realizar a consulta diretamente no balcão de atendimento.

Também é possível receber os extratos em papel a cada dois meses pelo correio, desde que haja atualização do endereço junto ao banco público.

Ficar atento às datas de pagamento e saber como acessar o saldo são passos essenciais para aproveitar os lucros do FGTS.

Consultar o saldo regularmente e estar ciente das possibilidades de saque garantem que os trabalhadores possam utilizar esses recursos de forma adequada, de acordo com suas necessidades financeiras e as condições estabelecidas pela legislação.

