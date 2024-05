Atenção, saque de até R$ 6.220 do FGTS liberado! Descubra como sacar

Com o objetivo de auxiliar as famílias impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Governo Federal anunciou a liberação do saque calamidade do FGTS no valor de até R$ 6.220.

Este recurso visa proporcionar apoio financeiro para lidar com despesas emergenciais e reparos nas residências afetadas.

Saque de até R$ 6.220 do FGTS autorizado para moradores do RS afetados por enchentes. Conheça os detalhes e saiba como acessar o benefício agora. (Foto: divulgação).

Como sacar o benefício?

Os valores serão disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e podem ser acessados através do aplicativo do FGTS.

Para ter direito ao saque, o trabalhador precisa possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado nenhum outro saque por motivos semelhantes nos últimos 12 meses.

É importante ressaltar que apenas moradores dos endereços afetados poderão efetuar o saque.

O que é o saque calamidade?

O saque calamidade é uma medida excepcional adotada pelo governo em situações de emergência ou calamidade pública, como desastres naturais, pandemias ou outras crises que afetam significativamente a população local.

Neste contexto, o trabalhador tem o direito de sacar parte do saldo do Fundo de Garantia para suprir suas necessidades durante a crise.

A liberação do valor está condicionada à declaração de situação de calamidade ou emergência pelo governo da região afetada.

Dentre os desastres naturais que possibilitam o saque do FGTS estão enchentes, inundações, alagamentos, vendavais, tornados e desastres decorrentes de colapso de barragens.

Este recurso emergencial tem como objetivo proporcionar suporte financeiro imediato às vítimas, permitindo que elas possam enfrentar os desafios decorrentes da catástrofe de forma mais eficaz.

