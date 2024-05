Desvendada função secreta do Caixa Tem que libera saque imediato de R$ 1.000! Veja como fazer

Criada para viabilizar o pagamento de diversos programas sociais, a poupança social do Caixa Tem é utilizada mensalmente por milhares de cidadãos brasileiros. Por meio dela é possível receber pagamentos de iniciativas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada.

Função secreta do Caixa Tem com saque imediato

Como mencionado, o que poucos brasileiros sabem é que também é possível obter crédito por meio do Caixa Tem. Segundo Laura Alvarenga, especialista do FDR, essa oferta é realizada pelo programa SIM Digital que oferece até R$ 1.000 para algumas famílias. Esta é uma incrível oportunidade para empreendedores e outros.

O benefício está disponível para os brasileiros interessados em começarem a empreender:

O valor é liberado para auxiliar na manutenção ou até mesmo na criação de novos negócios.

Para quem já possui o registro como MEI, é possível obter um crédito de até R$ 3.000 .

. Para esse grupo, é preciso ter o CNPJ ativo há, pelo menos, 12 meses .

. Além do aporte financeiro, o programa também auxilia oferecendo taxas de juros atrativas , fixadas em 1,95% para pessoas físicas e 1,99% para MEIs —números abaixo dos que são praticados no mercado.

, fixadas em —números abaixo dos que são praticados no mercado. O benefício também está disponível para cidadãos negativados .

. Outra vantagem está no parcelamento do valor em até 24 meses .

. Para solicitar, é preciso realizar o pedido por meio do Caixa Tem. O aplicativo está disponível para download aqui.

Processo de solicitação e liberação

O processo de solicitação e liberação do crédito pelo Caixa Tem é surpreendentemente simples e acessível, especialmente desenhado para incentivar o empreendedorismo entre os brasileiros. Com a possibilidade de obter até R$ 1.000 instantaneamente, o programa SIM Digital se destaca por facilitar o acesso a recursos financeiros, mesmo para aqueles com histórico de crédito negativo.

Além disso, o processo envolve taxas de juros competitivas e a opção de parcelamento em até 24 meses, garantindo que mais pessoas possam investir em seus negócios sem preocupações financeiras imediatas.

Este guia passo a passo irá ajudá-lo a entender como você pode aproveitar essa oportunidade, seja diretamente pelo aplicativo ou através de uma agência da Caixa Econômica Federal, dependendo do seu status como MEI, confira:

Ao acessar o app, vá até a opção de crédito e responda a alguns questionários sobre o valor que deseja solicitar e o formato de pagamento.

Já para MEIs, a solicitação precisa ser feita em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O pedido é analisado em até 10 dias, e caso seja aprovado, o valor é liberado na conta bancária do cidadão.

