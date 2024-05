Surpresa no FGTS! Confira o novo calendário de recebimento modificado para trabalhadores!

Trabalhadores que acessam o sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço podem ser surpreendidos ao não encontrarem os depósitos.

Isso ocorre devido a uma recente modificação no calendário de recebimento do FGTS, que entrou em vigor no último mês de abril.

A alteração, trazida pela Lei 14.438, publicada em 24 de agosto de 2022, está impactando aqueles que estão habituados a verificar o recebimento regular desse benefício.

Descubra as novas mudanças no calendário de recebimento do FGTS que surpreenderam os trabalhadores. Saiba como o FGTS Digital está tornando os pagamentos mais rápidos. (Foto: divulgação).

Como funciona o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço atua como uma espécie de poupança compulsória, onde o saque é geralmente autorizado apenas em casos de demissão sem justa causa ou aposentadoria.

Mensalmente, os empregadores têm a obrigação de recolher 8% do valor do salário de seus funcionários, depositando esse montante diretamente nas contas do Fundo de Garantia.

Saiba também: Mudança no FGTS: saque-aniversário substituído por empréstimo consignado?

Nova data de pagamento do Fundo de Garantia

Desde abril, o recolhimento do Fundo de Garantia passou a ser realizado no dia 20 do mês subsequente ao período trabalhado.

Essa mudança trouxe consigo uma série de benefícios, incluindo a unificação de obrigações fiscais para os empregadores, tornando o processo mais simplificado.

Além disso, a utilização do PIX como forma de pagamento do Fundo de Garantia trouxe maior agilidade às transações.

FGTS Digital

Essas alterações recentes tornaram-se efetivas com a implementação do FGTS Digital, um sistema que visa facilitar e tornar mais transparente o processo de recolhimento das contribuições.

Por meio desse sistema, os empregadores realizam a liberação dos pagamentos, e o dinheiro é depositado diretamente via PIX.

Isso não apenas agiliza os pagamentos, mas também proporciona aos trabalhadores uma forma mais clara de acompanhar os depósitos, através do sistema da Carteira de Trabalho Digital.

Saiba também: Governo estuda substituir saque-aniversário do FGTS por empréstimo consignado