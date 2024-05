Aposentadoria aos 55 anos: Lula anuncia novas regras para brasileiros

O presidente Lula assinou uma medida que permite brasileiros a partir dos 55 anos solicitarem a aposentadoria.

Confira mais detalhes sobre a mudança que afeta diretamente um momento aguardado por muitos trabalhadores após anos de dedicação em diversas áreas.

Regras para aposentadoria concedida pelo INSS

Apesar da nova norma, para usufruir dos benefícios da aposentadoria concedidos pelo INSS, é necessário atender a critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

Aposentadoria especial

A aposentadoria especial pode ser concedida a trabalhadores que entraram no mercado após a reforma da Previdência de 2019 e acumularam 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo da idade mínima de 55, 58 ou 60 anos.

Para aqueles que já estavam no mercado antes da reforma, existe uma regra de transição baseada em pontos, exigindo 66, 76 ou 86 pontos, dependendo do nível de exposição a atividades prejudiciais à saúde, calculado pela soma da idade e do tempo de contribuição ao INSS.

Para garantir a aposentadoria especial, o trabalhador deve exercer alguma atividade que tenha risco à saúde, como, por exemplo:

Tarefas envolvendo a presença de substâncias perigosas especificadas nas normas do Governo;

Exploração mineral em locais subterrâneos;

Ocupações que impliquem contato com asbestos ou fibras de amianto;

Processamento de metais, mediante a confirmação da exposição a substâncias prejudiciais;

Tarefas expostas ao sistema elétrico de alta voltagem, provenientes de fontes como geradores e redes de transmissão;

Serviços de vigilância, independentemente da necessidade de portar armamento.

Como solicitar a aposentadoria?

Para iniciar o processo, é necessário reunir documentos como RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, extrato do FGTS, além de outros documentos específicos dependendo do tipo de aposentadoria solicitada.

Após reunir a documentação, o trabalhador pode entrar em contato com o INSS através do site ou do aplicativo ‘Meu INSS’ para fazer a solicitação de aposentadoria.

