Boa notícia das agências do INSS traz ânimo para os segurados; entenda

Uma excelente notícia está deixando os segurados do INSS animados. Duas agências da Previdência Social na Região Metropolitana do Rio estão agora oferecendo atendimento para pessoas surdas utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Esse serviço inclusivo é realizado semanalmente, sempre às terças-feiras, nas unidades do Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), localizado no Centro do Rio, e na unidade do Bairro de Fátima, em Niterói.

Saiba como duas agências do INSS na Região Metropolitana do Rio estão oferecendo atendimento em Libras, promovendo inclusão para pessoas surdas. (Foto: divulgação).

Agências do INSS promovem a inclusão

A implementação desse serviço de atendimento em Libras nas agências do Ciad e do Bairro de Fátima é uma iniciativa piloto.

Além do Rio, o INSS já oferece atendimento em Libras para pessoas surdas na cidade de São Paulo e em Sorocaba, no interior paulista.

Desde dezembro do ano passado, outras duas agências em Alagoas também oferecem atendimento inclusivo.

Funcionamento do serviço de atendimento em Libras

De acordo com o INSS, na data agendada, o segurado será atendido remotamente por um servidor treinado.

O atendimento será realizado em uma sala equipada com computador e câmera, utilizando videochamada.

Atualmente, dez servidores de diferentes regiões do país estão capacitados para realizar esse tipo de atendimento.

“A Central de Atendimento em Libras é um projeto desenvolvido por vários servidores do INSS com o objetivo de promover a inclusão previdenciária da pessoa surda. Criado há mais de dez anos, hoje utiliza tecnologias da informação e comunicação para garantir um atendimento humanizado, acessível e eficaz para pessoas surdas”. José Wilker, coordenador da CAL e chefe do Serviço de Gerenciamento de Benefícios da Gerência João Pessoa (PB) do INSS.

Como agendar o atendimento?

Os atendimentos nas duas agências serão realizados sempre às terças-feiras, com quatro vagas disponíveis por semana em cada unidade. O agendamento pode ser feito através da Central 135 ou presencialmente nas agências.

Essa nova abordagem do INSS não apenas promove a inclusão, mas também destaca a importância da acessibilidade e da adaptação dos serviços governamentais para atender a diversidade de necessidades da população.

Com o atendimento em Libras, mais pessoas surdas terão acesso facilitado aos serviços previdenciários, fortalecendo o compromisso com uma sociedade mais igualitária e inclusiva.

