Libere espaço no seu celular: WhatsApp introduz filtros inteligentes

O WhatsApp está em processo de teste de filtros na página de gerenciamento de armazenamento do aplicativo, com o objetivo de simplificar a limpeza da memória do celular.

Essa novidade está sendo implementada nas versões beta para Android e iOS, com a intenção de separar as conversas e os canais, tornando mais fácil identificar o que pode ser deletado e o que deve ser mantido.

Filtros facilitam a organização

De acordo com informações divulgadas pelo site especializado WABetaInfo, os filtros na página de armazenamento estão sendo gradualmente disponibilizados para os usuários das versões 24.9.10.73 do WhatsApp para iOS e 2.24.10.8 do WhatsApp para Android, ambas em fase beta.

Tanto nos dispositivos Android quanto nos iPhones, os filtros são acessados pela página “Gerenciar armazenamento”.

A lista anteriormente chamada de “Conversas e canais” foi renomeada para “Detalhes de armazenamento”.

Na parte superior da página, foram adicionados três botões: “Todos”, “Conversas” e “Canais”, mantendo o botão de pesquisa de conversas e canais em sua posição original.

Agilidade na identificação de canais

Essa atualização permite ao usuário visualizar rapidamente os canais, os quais são transmitidos para milhares de pessoas simultaneamente.

Geralmente, não há itens relevantes nesses canais que o usuário deseja manter, tornando a exclusão das mensagens uma forma simples e rápida de liberar espaço na memória do celular.

No entanto, a situação difere das conversas individuais ou em grupo, onde podem existir documentos importantes ou fotos que precisam ser preservados.

Outras ferramentas de limpeza de memória

Os filtros de conversas se somam a outras funcionalidades oferecidas pelo WhatsApp para evitar que as mensagens ocupem espaço excessivo no armazenamento do dispositivo.

A página “Gerenciar armazenamento” exibe os maiores arquivos recebidos no mensageiro, como vídeos e documentos grandes. Removê-los pode resultar em uma significativa liberação de espaço na memória.

Além disso, o WhatsApp sugere a ativação das mensagens temporárias por padrão. Dessa forma, as mensagens e arquivos de mídia são automaticamente excluídos após um determinado período, que pode ser configurado para 24 horas, sete dias ou 90 dias.

No entanto, essa opção não é recomendada se houver a necessidade de preservar o histórico da conversa.

