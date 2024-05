Caixa libera benefícios exclusivos para moradores DESTA região

A recente tragédia que assolou uma das principais regiões do Brasil levou a Caixa Econômica Federal a adotar medidas extraordinárias em resposta às necessidades urgentes dos cidadãos impactados. Com uma abordagem humanitária e pronta para a ação, o banco estabeleceu uma série de iniciativas focadas em fornecer apoio financeiro e técnico, garantindo que os recursos essenciais sejam entregues de maneira rápida e eficiente.

Estas medidas visam não apenas ajudar na recuperação imediata, mas também em estabilizar a situação econômica das vítimas, mostrando o compromisso do banco com o suporte contínuo à comunidade afetada.

Saiba mais sobre os benefícios exclusivos que a Caixa está oferecendo para moradores do Rio Grande do Sul afetados por recentes desastres naturais. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Benefícios exclusivos para estes brasileiros

Diante do caos instalado pelo desastre natural no Rio Grande do Sul, a Caixa Econômica Federal tomou medidas decisivas para minimizar o impacto financeiro sobre as vítimas das enchentes que assolaram a região desde o final de abril. O banco público mobilizou uma equipe de especialistas para auxiliar diretamente no terreno, além de introduzir benefícios financeiros específicos destinados a aliviar o ônus dos afetados.

A resposta da Caixa às enchentes inclui o envio de profissionais das áreas de Habitação, FGTS e governança para oferecer suporte técnico às prefeituras, ajudando no levantamento de dados e planejamento da reconstrução das áreas devastadas. Muitos municípios, submersos pela cheia dos rios, receberão assistência direta de engenheiros e arquitetos enviados pelo banco.

Veja quais os benefícios financeiros oferecidos

A série de benefícios anunciados pela Caixa visa fornecer um alívio imediato e eficaz. Conheça as ações da Caixa Econômica para mitigar os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, com facilidades no FGTS e isenção de encargos:

Saque-calamidade do FGTS : permite aos trabalhadores acessar até R$ 6,2 mil, com solicitação possível via aplicativo da Caixa;

: permite aos trabalhadores acessar até R$ 6,2 mil, com solicitação possível via aplicativo da Caixa; Isenção de encargos na renovação de contratos de penhor para clientes pessoa física e jurídica das regiões afetadas;

Uma pausa de até três meses no pagamento de prestações de Crédito Pessoal PF, Capital de Giro PJ, e contratos de renegociação;

Prorrogação do vencimento das operações de Crédito Rural de Custeio e Investimento;

Opção de suspensão dos financiamentos habitacionais por até três meses;

Redução das taxas de juros para contratação de novos créditos;

Condições especiais como prazos maiores de pagamento e carências na contratação de financiamentos, incluindo Crédito Consignado e Capital de Giro;

Procedimentos simplificados para acionamento de sinistros no plano de seguro Caixa Seguridade, garantindo agilidade e menos burocracia para os segurados.

Estas medidas emergenciais são parte do compromisso da Caixa com o bem-estar dos seus clientes e com a rápida recuperação das áreas afetadas, assegurando que os recursos financeiros necessários estejam disponíveis para aqueles que enfrentam os desafios imediatos após o desastre.

