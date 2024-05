Clientes DESTE banco irão receber R$ 1,5 bilhão na próxima semana

O Banco Santander está prestes a realizar um importante repasse financeiro aos seus acionistas, marcado para ocorrer a partir do próximo dia 15 de maio. Esse montante bilionário, totalizando R$ 1,5 bilhão, será distribuído em forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), uma modalidade de remuneração similar aos dividendos, porém com algumas vantagens fiscais tanto para a empresa quanto para o investidor.

Entenda o que é este pagamento deste banco

Essa iniciativa do Santander visa beneficiar seus acionistas, que são aqueles que possuem ações da empresa. A data de corte para quem terá direito ao recebimento dos JCP foi definida em 19 de abril de 2024. Portanto, os investidores que detinham ações do banco até o final desse dia estão elegíveis para receber esse pagamento, que será efetuado no dia 15 de maio do mesmo ano.

O Juros sobre o Capital Próprio (JCP) é uma modalidade de remuneração aos acionistas de uma empresa, que funciona de forma semelhante aos dividendos. No entanto, ao contrário dos dividendos, os JCPs são contabilizados como despesa financeira para a empresa, o que gera uma vantagem fiscal tanto para a empresa quanto para o investidor.

Essa remuneração é calculada com base no capital próprio da empresa e é distribuída aos acionistas de acordo com a quantidade de ações que cada um possui. Assim, os JCPs representam uma forma de retorno financeiro aos investidores que aportam capital na empresa, contribuindo para a sua valorização e atratividade no mercado de capitais.

Como funciona o pagamento?

Após a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o valor líquido que será pago pelo Santander aos acionistas será de R$ 1,275 bilhão, excluindo aqueles que são considerados imunes e/ou isentos de tributação. Os valores brutos e líquidos por unit (SANB11) e por ação ON (SANB3) e PN (SANB4) foram especificados pela instituição financeira, proporcionando transparência aos beneficiados:

Valor bruto por unit (SANB11): R$ 0,40239909562; Valor líquido por unit (SANB11): R$ 0,34203923128;

Valor bruto por ação ON (SANB3): R$ 0,19161861696; Valor líquido por ação ON (SANB3): R$ 0,16287582442;

Valor bruto por ação PN (SANB4): R$ 0,21078047866; Valor líquido por ação PN (SANB4): R$ 0,17916340686.

Investir em ações do Banco Santander pode ser uma estratégia interessante para quem busca construir uma renda passiva, uma vez que a empresa tem um histórico sólido e confiável no mercado financeiro. Além disso, a política clara de distribuição de lucros aos acionistas é um ponto positivo para quem opta por inserir-se nesse mercado.

Portanto, com um planejamento financeiro adequado e o uso de ferramentas apropriadas para o acompanhamento e gestão de investimentos, é possível otimizar o retorno sobre essas aplicações no Santander e manter-se regularizado junto ao fisco.

