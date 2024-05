Brasileiros com CPF de final 0 a 9 inscritos no programa da Nota Fiscal têm saque premiado hoje; veja detalhes

Você já se deparou com a pergunta “CPF na Nota?” ao fazer uma compra? Essa prática, parte do programa da Nota Fiscal, oferece uma série de vantagens para os brasileiros com CPF final 0 a 9 em vários estados do país.

Criado com o objetivo de combater a sonegação fiscal por parte dos estabelecimentos, o programa ganhou adesão de diversos governos estaduais, que passaram a recompensar os consumidores que escolhem incluir o CPF na nota. Saiba mais a seguir.

Saiba como o programa CPF na Nota Fiscal pode beneficiar você: descontos, resgate de créditos e sorteios em dinheiro. Participe agora e aproveite as vantagens!

Quais vantagens de informar o CPF na Nota Fiscal?

Ao participar do programa, os consumidores podem usufruir de benefícios como descontos no IPVA e IPTU, além do resgate de créditos acumulados em suas compras.

Uma das vantagens mais atrativas é a oportunidade de participar de sorteios que oferecem prêmios em dinheiro, proporcionando uma chance extra de ganhar algo a mais com as compras do dia a dia.

Estados participantes do programa

O programa CPF na Nota Fiscal está disponível em diversos estados brasileiros, incluindo:

Rio Grande do Sul

São Paulo

Maranhão

Rio de Janeiro

Alagoas

Minas Gerais

Bahia

Pará

Amazonas

Ceará

Sergipe

Rio Grande do Norte

Rondônia

Paraná

Distrito Federal

Como participar e aproveitar os benefícios?

Para aderir ao programa e começar a desfrutar de seus benefícios, siga estes passos simples:

Acesse o site oficial do programa do governo do seu Estado. Selecione a opção de cadastro e preencha seus dados. Após a conclusão do cadastro, você poderá incluir seu CPF em todas as notas fiscais das suas compras.

Além disso, é possível consultar o saldo acumulado e resgatar os valores a qualquer momento, acessando o site da Secretaria da Fazenda do seu Estado e realizando o login.

Lá, você também pode se cadastrar para participar de sorteios e outras premiações do programa CPF na Nota Fiscal.

Atenção aos créditos acumulados

É importante ficar atento aos créditos acumulados, pois novos créditos expiram a cada mês. Por isso, é recomendável realizar a transferência mês a mês para evitar a perda desses benefícios.

Ao manter-se atento e participar ativamente do programa CPF na Nota Fiscal, você pode aproveitar ao máximo suas compras e ainda concorrer a prêmios em dinheiro.

