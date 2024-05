INSS libera primeira parcela do 13º para beneficiários com estes NIS

Nesta sexta-feira (3), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem até um salário mínimo e têm o número final do cartão de benefício 7, além dos que possuem o número final do NIS 2 e 7 e recebem acima de um salário mínimo, começam a receber a primeira parcela do 13º salário.

Esta antecipação é parte de uma iniciativa do governo federal que beneficiará milhões de brasileiros, injetando R$ 33,68 bilhões na economia do país.

Confira o impacto da liberação antecipada da primeira parcela do 13º salário do INSS para aposentados e pensionistas com NIS finais 2 e 7, e como isso impulsiona a economia. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

O Impacto da Antecipação do 13º Salário

A antecipação do 13º salário é uma tradição que ocorre anualmente em agosto, mas neste ano, o governo decidiu adiantar o pagamento para aumentar a liquidez dos beneficiários. Esta primeira parcela, que corresponde a 50% do abono anual, é livre de desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que só será aplicado na segunda parcela.

Com a liberação da primeira parcela do 13º salário, estima-se um influxo significativo de recursos na economia. A medida visa não apenas auxiliar os beneficiários em seus compromissos financeiros mas também estimular o consumo e a movimentação econômica em um período ainda marcado por recuperações econômicas.

Veja mais sobre: INSS atualiza calendário DESTE benefício, veja quem recebe primeiro

Como Solicitar Benefícios do INSS

Para aqueles que precisam solicitar benefícios do INSS, como aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez, auxílio-doença, entre outros, o processo é acessível. Os interessados podem realizar o pedido presencialmente em agências do INSS, por agendamento, através do site ou aplicativo Meu INSS, ou pelo telefone 135. Esta facilidade assegura que todos os elegíveis possam acessar seus direitos sem complicações.

Calendário de Pagamento do INSS: Primeira Parcela do 13º

É importante que os beneficiários estejam atentos ao calendário de pagamentos, que é organizado pelo número final do cartão de benefício, excluindo o dígito verificador. Este planejamento permite que os pagamentos sejam feitos de forma ordenada e eficiente, garantindo que todos os beneficiários recebam seus pagamentos dentro do mês estipulado.

Este movimento do INSS não apenas reflete uma resposta do governo às necessidades dos cidadãos mas também um esforço contínuo em proporcionar segurança financeira e suporte durante momentos de necessidade.

Para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 24 de abril

24 de abril Final 2: 25 de abril

25 de abril Final 3: 26 de abril

26 de abril Final 4: 29 de abril

29 de abril Final 5: 30 de abril

30 de abril Final 6: 2 de maio

2 de maio Final 7: 3 de maio

3 de maio Final 8: 6 de maio

6 de maio Final 9: 7 de maio

7 de maio Final 0: 8 de maio

Para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 2 de maio

2 de maio Finais 2 e 7: 3 de maio

3 de maio Finais 3 e 8: 6 de maio

6 de maio Finais 4 e 9: 7 de maio

7 de maio Finais 5 e 0: 8 de maio

Para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 24 de maio

24 de maio Final 2: 27 de maio

27 de maio Final 3: 28 de maio

28 de maio Final 4: 29 de maio

29 de maio Final 5: 31 de maio

31 de maio Final 6: 3 de junho

3 de junho Final 7: 4 de junho

4 de junho Final 8: 5 de junho

5 de junho Final 9: 6 de junho

6 de junho Final 0: 7 de junho

Para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 3 de junho

3 de junho Finais 2 e 7: 4 de junho

4 de junho Finais 3 e 8: 5 de junho

5 de junho Finais 4 e 9: 6 de junho

6 de junho Finais 5 e 0: 7 de junho

Não deixe de conferir: Boa notícia das agências do INSS traz ânimo para os segurados; entenda