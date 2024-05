NIS 2 a 7, ATENÇÃO: resgate JÁ a 13º parcela do INSS

A boa notícia para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é que a primeira parcela do 13º salário já está sendo liberada para quem tem números finais do NIS específicos.

Neste mês, beneficiários que ganham até um salário mínimo e possuem os números finais do cartão de benefício 7, além dos que têm números finais 2 e 7 do NIS e ganham acima do salário mínimo, começam a receber este importante complemento de renda.

Antecipação Beneficia Milhões de Brasileiros

Este mês traz boas notícias para muitos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): a primeira parcela do 13º salário começou a ser liberada para quem possui determinados números finais de NIS.

A antecipação do pagamento deste benefício não apenas alivia as finanças dos aposentados e pensionistas, mas também desempenha um papel crucial na injeção de recursos na economia, promovendo uma circulação de dinheiro vital em um período econômico desafiador.

A antecipação do pagamento do 13º é uma medida que beneficia diretamente milhões de brasileiros, injetando aproximadamente R$ 33,68 bilhões na economia. Este adiantamento é particularmente significativo, pois acontece num momento em que muitos beneficiários enfrentam desafios financeiros.

A primeira parcela do 13º é liberada sem o desconto do Imposto de Renda, que só será aplicado na segunda parcela, facilitando ainda mais a gestão financeira dos beneficiários neste período.

Como Solicitar e Quem Tem Direito

Para quem ainda não tem direito automático mas deseja solicitar benefícios do INSS, como aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez, entre outros, é possível fazer a solicitação de forma prática.

O interessado pode optar por fazer isso diretamente pelo aplicativo Meu INSS, pelo site ou até mesmo por telefone, ligando para o número 135. Esta facilidade é um ponto chave para garantir que todos os elegíveis possam ter acesso aos seus direitos sem complicações.

Calendário Completo de Pagamentos do 13º

É crucial que todos os beneficiários estejam atentos ao calendário de pagamentos, organizado de acordo com o número final do NIS.

Este planejamento garante que os pagamentos sejam distribuídos de maneira ordenada ao longo do ano, facilitando a organização financeira dos beneficiários. A seguir, você encontra as datas exatas para cada final de NIS, para que possa planejar-se adequadamente.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 24 de abril

Final 2: 25 de abril

Final 3: 26 de abril

Final 4: 29 de abril

Final 5: 30 de abril

Final 6: 2 de maio

Final 7: 3 de maio

Final 8: 6 de maio

Final 9: 7 de maio

Final 0: 8 de maio

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de maio

Finais 2 e 7: 3 de maio

Finais 3 e 8: 6 de maio

Finais 4 e 9: 7 de maio

Finais 5 e 0: 8 de maio

Este calendário detalhado assegura que você não perca as datas importantes e possa aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo INSS.

