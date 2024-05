Confira as datas para o depósito da nova parcela do 13º salário em maio

Maio traz uma boa notícia para os segurados do INSS: a nova parcela do 13º salário está a caminho e já tem datas definidas para cair na conta.

O Instituto Nacional do Seguro Social divulgou o calendário de pagamentos, garantindo que os beneficiários estejam cientes das datas e possam se preparar para receber esse dinheiro extra.

Prepare-se: Novo pagamento do 13º salário do INSS em maio. Confira as datas de depósito para garantir esse dinheiro extra em sua conta bancária. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quando será depositada a nova parcela do 13º salário do INSS?

Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os depósitos começam a partir do dia 24 de maio, seguindo o número do NIS.

Por outro lado, para os benefícios acima de um salário mínimo, a liberação será a partir do dia 03 de junho.

É importante lembrar que essa nova parcela do 13º será paga junto com o benefício do mês de maio, seguindo o cronograma regular do INSS.

Dessa forma, o valor total do seu depósito será maior do que os meses anteriores.

Veja só: Aposentados e pensionistas poderão receber antecipação de benefícios, veja

Beneficiários do BPC LOAS também recebem 13º salário?

Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC LOAS) não terá o valor do 13º salário. Para entender o motivo, clique aqui.

Atenção aos descontos e consulta ao NIS

Os beneficiários devem ficar atentos aos descontos que podem incidir sobre os pagamentos, como o Imposto de Renda, dependendo da situação individual de cada segurado.

Consultar o número do NIS através do aplicativo Meu INSS é uma forma fácil e rápida de verificar a data exata do pagamento e se preparar financeiramente para receber esse valor extra.

Calendário de pagamentos de maio

Confira abaixo o calendário de pagamentos para maio, tanto para benefícios de até um salário mínimo quanto para aqueles acima desse valor:

Benefícios de até 01 salário mínimo

Final do NIS 1: 24 de maio

Final do NIS 2: 27 de maio

Final do NIS 3: 28 de maio

Final do NIS 4: 29 de maio

Final do NIS 5: 31 de maio

Final do NIS 6: 03 de junho

Final do NIS 7: 04 de junho

Final do NIS 8: 05 de junho

Final do NIS 9: 06 de junho

Final do NIS 0: 07 de junho

Benefícios acima de 01 salário mínimo

Finais do NIS 1 e 6: 03 de junho

Finais do NIS 2 e 7: 04 de junho

Finais do NIS 3 e 8: 05 de junho

Finais do NIS 4 e 9: 06 de junho

Finais do NIS 5 e 0: 07 de junho

Veja só: Saque do FGTS online garantido para CPFs de final 1 a 0; confira como acessar