Descubra se você está na lista de sortudos do CadÚnico que podem garantir R$ 350

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é uma ferramenta essencial do Governo Federal muito importante.

É ela que reúne informações sobre as famílias brasileiras de baixa renda e possibilita o acesso a diversos benefícios sociais.

Atualmente, o CadÚnico tem sido o meio pelo qual muitas famílias têm acesso a benefícios essenciais para sua subsistência. Confira!

Saiba como as famílias de baixa renda podem receber um presente de R$ 350 do Governo Federal para acessar TV digital de qualidade. (Foto: divulgação).

Novo benefício de R$ 350 do CadÚnico para acesso à TV digital

Um novo benefício no valor de R$ 350 está sendo disponibilizado pelo Governo Federal, com o objetivo de garantir o acesso das famílias beneficiárias ao sinal de TV digital.

Esse presente visa substituir antenas parabólicas por modelos digitais, assegurando uma transmissão de melhor qualidade e mais eficiente.

Como funciona o novo benefício?

Substituição gratuita de antenas parabólicas por modelos digitais;

Acesso a cerca de 100 canais gratuitos;

Melhoria na qualidade de transmissão;

Instalação gratuita do equipamento.

Os modelos antigos deixarão de funcionar em breve, tornando necessária a substituição por antenas digitais.

Com o novo kit de antenas digitais, as famílias poderão desfrutar de uma ampla gama de canais gratuitos e uma qualidade de transmissão aprimorada.

Como obter o benefício?

O benefício será disponibilizado de forma gratuita para as famílias inscritas no CadÚnico;

O processo de obtenção deve ser realizado presencialmente em uma unidade do CRAS;

Ao chegar ao local, as famílias serão atendidas por assistentes sociais, que as orientarão sobre os benefícios disponíveis.

Além do presente de R$ 350 para acesso à TV digital, as famílias inscritas no CadÚnico também têm acesso a outros benefícios, como o Bolsa Família, e diversos auxílios adicionais fornecidos pelo Governo Federal.

