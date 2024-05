Saque do FGTS online garantido para CPFs de final 1 a 0; confira como acessar

Trabalhadores brasileiros têm agora a facilidade de realizar saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de forma online, independentemente do final do número do seu CPF.

Essa opção é particularmente útil para aqueles que preferem evitar filas e visitas presenciais às agências bancárias.

Saiba como sacar seu FGTS online de forma fácil e rápida. Conheça as modalidades disponíveis e os passos necessários. Tire suas dúvidas aqui. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como fazer o saque do FGTS online?

O processo para realizar o saque do FGTS online é simples e acessível a todos os trabalhadores habilitados. Para iniciar, basta seguir estes passos:

Acesse o App do FGTS e faça login utilizando seu CPF e senha cadastrada na página da Caixa; Localize a opção “Saque Digital”; Selecione a modalidade de saque desejada ou escolha “Outros Tipos de Saque”, caso a opção desejada não esteja visível; Caso seja necessário, inclua os documentos solicitados; O valor solicitado será transferido para a conta corrente cadastrada no aplicativo em até 5 dias úteis. No caso do saque-aniversário, o valor é transferido automaticamente para a conta cadastrada.

Modalidades de saque disponíveis no app

O aplicativo do FGTS oferece uma variedade de modalidades de saque, dependendo das circunstâncias do trabalhador. Algumas das modalidades disponíveis incluem:

Saque contrato por prazo determinado;

Saque Rescisão Contrato de Trabalho por Acordo entre Empregador e Trabalhador formalizada a partir de 11/11/2017;

Saque Rescisão por Culpa Recíproca ou Força Maior;

Saque Calamidade;

Saque do FGTS trabalhador avulso;

Saque por falecimento do titular da conta;

Saque trabalhador com idade igual ou superior a 70 anos;

Saque Doenças Graves;

Saque do FGTS por conta inativa por 3 anos ininterruptos até 13/07/1990;

Saque Órtese e Prótese;

Saque Fundos Mútuos de Privatização – FMP;

Saque do FGTS por três anos fora do Regime do FGTS a partir de 14/07/1990;

Saque Conta Inativa até R$ 80,00;

FGTS Garantia Consignado;

Saque Determinação Judicial;

Saque-aniversário.

Com a disponibilidade do saque do FGTS online para todos os trabalhadores, a Caixa Econômica Federal oferece uma opção conveniente e acessível para o acesso aos recursos do fundo.

Essa medida visa facilitar o acesso dos trabalhadores ao seu dinheiro de forma rápida e segura, sem a necessidade de deslocamentos ou burocracias excessivas.

