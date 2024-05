Saiba como receber o PIS/PASEP de R$ 118 a R$ 1.412 liberado em maio

O PIS/PASEP 2024 já está disponível para um número maior de brasileiros neste mês de maio, oferecendo benefícios que variam de R$ 118 a R$ 1.412.

Nas linhas a seguir, saiba com o Notícias da Manhã como garantir esse abono e efetuar o saque de forma correta.

O que é preciso para receber o PIS/PASEP 2024?

Todos os anos, milhões de trabalhadores têm a chance de sacar o abono salarial, contudo, é necessário atender a determinadas regras.

Primeiramente, é essencial ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2022 e estar cadastrado no programa PIS/PASEP ou no CNIS há pelo menos cinco anos.

Ademais, o trabalhador deve ter recebido até dois salários mínimos por mês no período trabalhado e assegurar que seus dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais ou no eSocial do ano-base.

Qual o valor do PIS/PASEP 2024?

É crucial ressaltar que o valor do abono não é pago integralmente, sendo proporcional aos meses trabalhados em 2022.

Por exemplo, quem trabalhou apenas um mês receberá R$ 118, enquanto aqueles que trabalharam os 12 meses receberão o valor máximo de R$ 1.412.

Calendário de pagamento

Este ano, o calendário de pagamento foi unificado, simplificando o processo para todos os beneficiários.

Os pagamentos seguem até dezembro, seguindo a ordem do mês de nascimento dos trabalhadores. Aqueles nascidos em maio e junho podem sacar a partir do dia 15 de maio.

Outro aspecto relevante é a validade para o saque do dinheiro, que permanecerá disponível até o dia 27 de dezembro de 2024.

Enfim, com a estratégia do pagamento unificado, estas são as datas confirmadas para os pagamentos do abono salarial:

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro ;

; Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 15 de março ;

; Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15 de abril ;

; Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15 de maio ;

; Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 17 de junho ;

; Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15 de julho ;

; Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15 de agosto.

