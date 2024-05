Liberado SAQUE de R$ 6,2 mil, confira quem pode receber

Diante das recentes catástrofes naturais, a Caixa Econômica Federal anunciou a liberação de saques do FGTS no valor de R$ 6,2 mil para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Esta medida emergencial visa proporcionar um alívio financeiro imediato para aqueles diretamente afetados pelos desastres.

Confira os detalhes sobre a liberação de R$ 6,2 mil pelo FGTS para os afetados pelas recentes catástrofes no Rio Grande do Sul, incluindo como fazer o saque pelo app. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Liberado SAQUE: Condições para acesso ao benefício

Para acessar o saque calamidade de R$ 6,2 mil, é essencial que o município do solicitante esteja oficialmente reconhecido em estado de calamidade pública ou situação de emergência. A Caixa está enviando técnicos para colaborar com as prefeituras na liberação dos recursos, simplificando o processo para os trabalhadores afetados.

A facilidade no acesso ao benefício é uma prioridade: os afetados podem realizar o saque diretamente pelo aplicativo do FGTS, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Além disso, a Caixa oferece uma pausa de até três meses no pagamento de financiamentos habitacionais para os moradores das áreas atingidas, após uma solicitação formal ao banco.

Impacto das enchentes e ações governamentais

O desastre no Rio Grande do Sul foi devastador, com um saldo trágico de mortes e desaparecidos. Frente a esta situação, mais de 350 mil pessoas foram impactadas, reforçando a importância das medidas de auxílio como o saque do FGTS.

A iniciativa não só ajuda na recuperação imediata das vítimas, mas também na reconstrução das suas vidas e comunidades.

Quem tem direito ao saque de R$ 6,2 mil pelo FGTS?

Os critérios para acessar esse benefício calamidade incluem ser vítima de desastres como enchentes, vendavais, alagamentos, entre outros. É importante que o trabalhador não tenha efetuado um resgate por desastres naturais nos últimos 12 meses para estar elegível.

Estas ações refletem o compromisso da Caixa Econômica Federal e do governo em responder prontamente às necessidades urgentes dos cidadãos em tempos de crise, garantindo suporte financeiro e logístico efetivo.

Demais benefícios que podem auxiliar os prejudicados pelas enchentes

Além do saque emergencial do FGTS, a Caixa Econômica Federal estendeu outros benefícios significativos para apoiar as vítimas das enchentes. Entre eles, a possibilidade de pausar o pagamento de prestações de empréstimos pessoais e financiamentos habitacionais por até três meses se destaca.

Esta medida permite que os atingidos tenham um respiro financeiro enquanto organizam a reconstrução de suas vidas e lares. Adicionalmente, clientes pessoa física e jurídica que possuem créditos contratados nas regiões afetadas podem contar com a isenção de encargos na renovação de contratos de penhor, facilitando a manutenção de suas obrigações financeiras sem o peso adicional dos juros.

A instituição também facilitou a renegociação de dívidas e a contratação de novos créditos com taxas de juros reduzidas, o que é crucial para a recuperação econômica das áreas devastadas. Para os agricultores e produtores rurais, a prorrogação do vencimento das operações de Crédito Rural de Custeio e Investimento é outra facilitação importante, permitindo que retomem suas atividades sem a pressão imediata de pagamentos.

Esses esforços combinados da Caixa Econômica visam não apenas a assistência emergencial, mas também o fortalecimento da capacidade de recuperação a longo prazo das comunidades atingidas.

