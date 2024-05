Saiba como ativar o roaming e usar qualquer operadora de telefone

Diante dos severos danos causados pelos temporais e inundações no Rio Grande do Sul, as operadoras de telefonia Vivo, Claro e TIM tomaram uma medida excepcional para auxiliar a população afetada. A partir de agora, essas operadoras liberaram roaming gratuito e pacotes de internet para seus clientes na região.

Esse esforço conjunto permite que, em caso de indisponibilidade da rede original do cliente, seja possível conectar-se utilizando o sinal de outra operadora sem custos adicionais durante o período de emergência.

Emergência no Rio Grande do Sul? Ative o roaming: Veja como utilizar o sinal de outras operadoras gratuitamente e confira os pacotes de internet oferecidos pelas principais operadoras. (Foto divulgação)

Entenda o que é o roaming de dados

Roaming de dados é um serviço oferecido pelas operadoras de telefonia móvel que permite aos usuários acessar a internet e serviços de comunicação em áreas fora da cobertura normal de sua operadora original.

Quando você viaja para outra cidade, estado ou país onde sua operadora não tem cobertura direta, o roaming assegura que seu celular não perca a conectividade, utilizando as redes de outras operadoras que têm acordos estabelecidos com a sua. Normalmente, este serviço pode acarretar custos adicionais, dependendo das tarifas de roaming estipuladas pela sua operadora e pelas redes nas quais você se conecta durante a viagem.

Contudo, o uso do roaming de dados requer atenção aos detalhes do plano contratado para evitar surpresas na fatura. É crucial verificar as condições e tarifas de roaming antes de utilizá-lo, especialmente em viagens internacionais, onde os custos podem ser significativamente mais altos.

Passo a passo para ativar o roaming no seu celular

Para que os usuários possam aproveitar essa facilidade, é necessário ativar o roaming de dados nas configurações do celular. Esse processo é simples e garante que, na ausência de sinal da sua operadora, o celular se conecte automaticamente a qualquer rede disponível. A seguir, explicamos como realizar esse ajuste tanto em dispositivos Android quanto iOS:

Para usuários de Android:

Abra as “Configurações” do seu dispositivo; Toque em “Redes Móveis”; Ative a opção “Dados em roaming”.

Para usuários de iOS:

Acesse os “Ajustes” do seu iPhone; Selecione “Celular”; Entre em “Dados Celulares” ou toque no chip da operadora; Ative “Roaming de Dados”.

Benefícios oferecidos pelas operadoras

Além da ativação do roaming, as operadoras estão oferecendo benefícios adicionais para aliviar a situação dos afetados pelos temporais:

Vivo : Disponibiliza 10 GB de internet grátis para clientes Vivo Pré da região, válidos por cinco dias;

: Disponibiliza para clientes Vivo Pré da região, válidos por cinco dias; Claro : Oferece 5 GB de internet grátis para clientes do Prezão e Controle nas localidades mais atingidas;

: Oferece para clientes do Prezão e Controle nas localidades mais atingidas; TIM: Concede 10 GB de internet grátis para todos os seus clientes na região afetada.

Essas iniciativas são um reflexo da responsabilidade social das operadoras e demonstram o papel crucial que a tecnologia e a conectividade desempenham em situações de emergência. Ao facilitar a comunicação, essas medidas ajudam a garantir que as pessoas possam se manter informadas e seguras durante períodos críticos.

