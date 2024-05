100% de DESCONTO na conta de energia para esses trabalhadores é CONFIRMADO; veja

Trabalhadores com salário reduzido podem ter 100% de desconto na conta de energia em 2024. Saiba os critérios e como se inscrever no programa.

Reduzir os custos com a energia é um desafio para muitos trabalhadores. O elevado preço da tarifa de energia elétrica pode comprometer significativamente o orçamento das famílias. Felizmente, um programa social permite que elas possam reduzir o valor cobrado mensalmente.

Disponível em todo o país, a iniciativa da tarifa social da energia elétrica reduz os custos de forma significativa. O programa conta com diferentes versões entre os estados, mas tem a mesma finalidade em todos eles: aliviar as contas das famílias classificadas pelo Governo Federal como baixa renda.

No estado do Mato Grosso, a redução do valor pode chegar a até 100% do que é cobrado pela concessionária local. Com isso, é possível garantir a gratuidade no pagamento da conta de energia.

Programa social garante gratuidade na conta de luz para trabalhadores com salário reduzido.

Quem tem direito ao desconto na conta de energia?

O benefício é oferecido por meio do programa Conta de Luz Zero. A iniciativa libera o desconto apenas para imóveis residenciais.

A casa pode estar localizada tanto em área urbana quanto em meio rural. Também é preciso que o cidadão cumpra outros requisitos.

São eles:

Ter o consumo mensal até 220 kWh (duzentos e vinte quilowatt-hora);

Possuir apenas um imóvel registrado no seu nome;

Fazer parte do programa de Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal;

Estar devidamente inscrito no programa Energia Social: Conta de Luz Zero.

Como participar dos programas sociais?

Ambas as inscrições devem ser realizadas em unidades do CRAS.

No local, a família será orientada por um assistente social sobre como funcionam as iniciativas. No caso do programa social do Governo Federal, também é preciso estar inscrito no CadÚnico.

Além disso, é necessário ter uma renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. Caso cumpra os requisitos, o cidadão terá acesso aos benefícios e receberá a conta com desconto.

Participe do programa Conta de Luz Zero

Trabalhadores com salário reduzido têm direito a 100% de desconto na conta de luz em 2024. Para isso, é necessário cumprir os critérios estabelecidos pelo programa Conta de Luz Zero.

A adesão ao CadÚnico e a inscrição no CRAS são passos fundamentais para garantir o benefício. Dessa forma, é possível aliviar o orçamento familiar e reduzir significativamente os custos com energia elétrica.

