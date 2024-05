Presente de R$ 1.412 para aniversariantes de maio e junho; saque já está autorizado

Trabalhadores nascidos em maio e junho podem sacar abono de R$ 1.412! É necessário entender quem tem direito e como retirar o valor.

Trabalhadores que fazem aniversário em maio e junho têm uma excelente notícia: já podem sacar valores de até R$ 1.412. Este abono é liberado anualmente e conta com uma novidade importante este ano. Descubra agora se você tem direito a esse presente e como proceder para fazer o saque.

Presente de até R$ 1.412 para aniversariantes de maio e junho! Confira como realizar o saque do abono salarial. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao abono salarial?

O abono salarial é um benefício destinado a trabalhadores que atenderam a alguns critérios específicos. Para ter direito ao saque, é necessário que o trabalhador esteja cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano base, e tenha recebido uma média de até dois salários mínimos por mês.

O abono salarial é um benefício concedido aos trabalhadores que atendem a alguns critérios específicos, e o valor é proporcional aos meses trabalhados no ano base. O cálculo do valor do abono é realizado da seguinte forma:

Valor total do abono anual: O valor máximo do abono salarial é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) por ano. Meses trabalhados: O benefício é proporcional aos meses trabalhados no ano base. Cada mês trabalhado dá direito a uma fração do valor total do abono anual.

Vamos considerar um trabalhador que cumpriu todos os critérios para receber o benefício e trabalhou formalmente durante oito meses no ano base. O cálculo seria o seguinte:

Valor total do abono anual : Mil quatrocentos e doze reais (R$ 1.412,00)

: Mil quatrocentos e doze reais (R$ 1.412,00) Meses trabalhados: Oito meses

Sendo assim, divida o número de meses trabalhados por doze e multiplique o resultado pelo valor total do abono anual. Portanto, o trabalhador tem direito a novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos (R$ 941,57) de abono salarial.

Novidade para servidores públicos

Neste ano, uma mudança no calendário de pagamentos afeta diretamente os servidores públicos. A partir desta quarta-feira, 15 de maio, aniversariantes de maio e junho podem realizar o saque do abono salarial.

Essa alteração foi implementada para facilitar o acesso ao benefício e garantir que mais pessoas possam usufruir do valor a que têm direito sem enfrentar grandes filas ou transtornos.

Como realizar o saque?

Para sacar o abono salarial, siga os passos abaixo:

Verifique seu direito: Acesse o portal do Ministério do Trabalho e utilize o sistema de consulta ao abono salarial. Informe seus dados e veja se você está na lista de beneficiados. Documentos necessários: Para realizar o saque, tenha em mãos um documento de identificação com foto e o número do PIS/Pasep. Locais de saque: O saque pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal (para trabalhadores do setor privado) ou no Banco do Brasil (para servidores públicos).

Importância do abono salarial

O abono salarial é uma medida importante para complementar a renda dos trabalhadores brasileiros, especialmente em momentos de necessidade. Esse valor extra pode ser utilizado para pagar dívidas, investir em educação, ou até mesmo para garantir um lazer ou descanso merecido.

Não perca essa oportunidade! Verifique se você tem direito ao abono salarial e faça o saque o quanto antes. Fique atento às atualizações e assegure seu benefício.

