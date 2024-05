Abono PIS/PASEP: novo calendário permite saques antecipados; confira sua elegibilidade

O Ministério do Trabalho e Emprego optou por adiantar o calendário do abono salarial PIS/PASEP ano 2024.

Contrariando as regras anteriores, uma parcela dos trabalhadores poderá ter acesso ao benefício já em maio, independentemente de sua data de nascimento. Saiba mais a seguir.

Saiba tudo sobre a antecipação do abono PIS/PASEP, quem tem direito e o novo calendário de pagamentos.

Novo calendário Abono Salarial PIS/PASEP 2024

Em resumo, a principal novidade deste ano é a unificação do calendário para trabalhadores da rede pública e privada.

Tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil passaram a usar o mês de nascimento do cidadão para liberar o abono salarial. No entanto, ocorreu uma nova mudança no cronograma.

Quem tem direito à antecipação?

A antecipação do PIS/PASEP não abrangerá todos os trabalhadores brasileiros. Essa medida emergencial foi implementada para beneficiar especificamente:

Residentes no estado do Rio Grande do Sul, afetados por fortes chuvas e desastres como alagamentos e enchentes. O governo está preparando diversas formas de antecipação para esse grupo, visando garantir um acesso mais rápido aos recursos que podem auxiliar na reconstrução pós-desastres.

Nesta ação, o governo destinou R$ 758 milhões para beneficiar 705,2 mil trabalhadores, cada um podendo receber até R$ 1.412. Detalhes sobre o valor exato serão explicados ao longo deste conteúdo.

Calendário de pagamento

A partir da determinação do Ministério do Trabalho, o calendário do abono salarial do PIS/PASEP foi dividido em dois grupos distintos. Assim, o cronograma ficou definido da seguinte forma:

Para residentes no Rio Grande do Sul:

Todos os beneficiários receberão em 15 de maio, independentemente do mês de nascimento.

Para residentes em outros estados:

Janeiro : Recebimento a partir de 15/02/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 15/02/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Fevereiro : Recebimento a partir de 15/03/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 15/03/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Março : Recebimento a partir de 15/04/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 15/04/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Abril : Recebimento a partir de 15/04/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 15/04/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Maio : Recebimento a partir de 15/05/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 15/05/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Junho : Recebimento a partir de 15/05/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 15/05/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Julho : Recebimento a partir de 17/06/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 17/06/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Agosto : Recebimento a partir de 17/06/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 17/06/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Setembro : Recebimento a partir de 15/07/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 15/07/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Outubro : Recebimento a partir de 15/07/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 15/07/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Novembro : Recebimento a partir de 15/08/2024, com pagamento final em 27/12/2024

: Recebimento a partir de 15/08/2024, com pagamento final em 27/12/2024 Dezembro: Recebimento a partir de 15/08/2024, com pagamento final em 27/12/2024

