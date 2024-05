Proibição de um aliado! Anvisa libera venda apenas NESTA região; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tomou uma medida emergencial no início desta semana.

Foi autorizado a venda temporária de álcool etílico na concentração de 70%, conhecido como álcool 70%, na forma líquida no estado do Rio Grande do Sul.

A decisão visa combater as dificuldades de acesso a métodos adequados de limpeza em decorrência das chuvas e enchentes que atingiram a região. Saiba mais a seguir.

Saiba como a Anvisa autorizou a venda emergencial de álcool 70% líquido no Rio Grande do Sul devido às enchentes. Conheça os detalhes e impactos. (Foto: divulgação).

Anvisa libera venda de álcool etílico NESTA região

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e estabelece que a comercialização do produto será permitida até o dia 31 de agosto deste ano.

Isso permite um prazo adicional de 90 dias após o término do período para que os estabelecimentos concluam o esgotamento de estoque.

Justificativa da Anvisa

Em comunicado, a Anvisa enfatizou que o álcool 70% líquido é uma ferramenta eficaz na prevenção da proliferação de microrganismos prejudiciais à saúde.

Durante situações de crise, como as enchentes no Rio Grande do Sul, muitas pessoas podem enfrentar dificuldades para ter acesso a métodos adequados de limpeza e higienização, fundamentais para evitar doenças relacionadas a essas situações.

Por que o álcool 70% líquido havia sido proibido?

O álcool 70% líquido foi proibido para venda em farmácias e mercados em todo o país a partir do dia 30 do mês passado.

Essa proibição foi estabelecida desde 2002, devido aos riscos à saúde pública, principalmente em acidentes envolvendo queimaduras e ingestão, especialmente em crianças.

No entanto, durante a pandemia de Covid-19, houve uma liberação emergencial do produto para auxiliar no combate ao vírus, tanto no Brasil como agora no Rio Grande do Sul.

Razões da proibição inicial e mudanças

A proibição inicial do álcool 70% líquido se deu em função dos riscos à saúde pública, especialmente em acidentes envolvendo crianças.

Estimativas da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) apontavam cerca de um milhão de casos anuais de acidentes desse tipo no país, com uma parcela significativa relacionada ao álcool.

Mas, com a emergência da pandemia de Covid-19 em 2020, o governo federal adotou medidas extraordinárias, incluindo a liberação temporária da venda do álcool 70% líquido em mercados e farmácias.

Essa decisão foi considerada temporária e esteve em vigor até dezembro de 2023, com diversas prorrogações.

Fim da emergência e retorno à proibição

Com o fim da emergência de saúde pública relacionada à Covid-19, tanto no Brasil quanto no mundo, não há mais a mesma necessidade de comercializar o álcool 70% líquido com a mesma facilidade.

Portanto, a proibição da venda desse produto foi retomada, encerrando seu período de comercialização em mercados e farmácias.

A decisão da Anvisa de autorizar temporariamente a venda de álcool 70% líquido no Rio Grande do Sul busca mitigar os impactos das enchentes e garantir o acesso da população a métodos adequados de limpeza e higienização.

Entretanto, a medida reforça a importância de se rever constantemente as políticas de comercialização de produtos de saúde pública em situações de emergência.

