WhatsApp recebe novidade para ESTES celulares, confira

Uma atualização empolgante acaba de chegar ao WhatsApp na versão beta para iOS: agora os usuários podem criar seus próprios adesivos diretamente na plataforma. Disponível na versão 24.9.10.74, essa novidade introduz uma maneira simples e intuitiva de personalizar conversas.

Para acessar a função, basta abrir o seletor de figurinhas, onde duas novas opções são apresentadas: criar adesivos manualmente ou usar a inteligência artificial para gerá-los automaticamente.

Melhorias na usabilidade e independência de Apps Externos

Anteriormente, a opção de usar a IA para criar adesivos estava menos acessível, escondida dentro da própria ferramenta de criação de adesivos, o que podia confundir alguns usuários. Agora, essa separação torna o processo mais claro e direto, melhorando significativamente a experiência do usuário.

Além disso, esta atualização elimina a necessidade de aplicativos de terceiros para a criação de adesivos, um recurso há muito desejado pela comunidade do WhatsApp. Com essa mudança, o aplicativo oferece mais autonomia e criatividade para os usuários, permitindo que personalizem suas conversas de maneira única e divertida.

Expectativas e Novidades Futuras

Embora essa funcionalidade esteja, por enquanto, disponível apenas na versão beta, não há informações concretas sobre quando será liberada na versão pública. No entanto, o WhatsApp continua testando outras ferramentas significativas que podem transformar a maneira como interagimos com o app.

Entre elas, destacam-se os filtros para limpar a memória do smartphone e novas formas de reagir a fotos e vídeos em chats. Essas inovações indicam um esforço contínuo do WhatsApp em melhorar e enriquecer a experiência dos usuários, mantendo o aplicativo relevante e essencial no nosso dia a dia digital.

Demais novidades do WhatsApp

Além da inovadora função de criação de adesivos, o WhatsApp tem explorado outras áreas para enriquecer a interação dos usuários com o aplicativo. Uma das funcionalidades em teste é um conjunto de filtros avançados para gerenciamento de memória do smartphone.

Esta ferramenta permitirá aos usuários limpar arquivos desnecessários acumulados durante conversas, como imagens e vídeos duplicados, otimizando assim o espaço de armazenamento do dispositivo. Tal recurso é especialmente útil em um cenário onde o acúmulo de dados pode afetar o desempenho geral do telefone.

Outra novidade que está sendo avaliada é a introdução de reações expandidas para fotos e vídeos recebidos em chats. Atualmente, os usuários podem expressar suas emoções através de emojis básicos, mas a nova funcionalidade promete trazer uma gama mais ampla de expressões.

Isso inclui reações animadas e talvez até personalizadas, tornando a comunicação mais dinâmica e expressiva. Esses aprimoramentos mostram o compromisso do WhatsApp em fornecer uma plataforma robusta e versátil, que não só mantém os usuários conectados, mas também enriquece a maneira como eles se comunicam diariamente.

